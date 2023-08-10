宜蘭傳統市場文化節「封街」演出 中元普渡供品大拚桌

宜蘭傳統市場的中元普渡熱鬧爆人潮，市公所今年將封閉光復路的市場路段舉辦「傳統市場文化節」，安排傳統戲曲、在地社區團隊打鼓及佛朗明哥舞蹈演出、街舞表演，還有國台語歌手演唱，當天放眼望去數十桌的普渡供品、雞鴨魚肉及精雕蔬果，肯定讓人目不暇給。

宜蘭市傳統市集歷史悠久，豐富人文特色及在地美食，是超市大賣場或網路購物無法給予的人情味，市民採買好食好物的共同記憶。宜蘭市公所為了讓市場的人文風情融入生活，驗現市場文化，8月16日(農曆7月1日)晚上7點在南、北館市場前的光復路上舉辦「112年宜蘭市傳統市場文化節」。

農曆7月1日是市場普渡，南北館市場共有三、四百個商攤，業者為了祭拜老大公，把最澎湃的供品擺上桌，加以雕刻裝飾，增加藝術可看性，吸引遊客欣賞品評。

市場文化節邀請蘭陽戲劇團扮仙歌仔戲、長照C據點長者、佛朗明哥舞團等在地社區團隊打鼓及舞蹈演出、宜蘭藝術協會街舞表演，知名歌手向蕙玲、蔡佳麟及喬幼演唱，為了方便普渡晚會活動進行，8月16日上午11點至晚上24點的光復路段(昇平街至中山路)進行交通管制，禁止汽機車、機踏車進入及臨時路邊攤。