浩蕩21艘漁船海上遶境 外木山海上王爺文化祭周末登場

基隆西海岸最熱鬧的盛事，外木山海上王爺文化祭，因卡努颱風天影響，延至12日周末登場，每年農曆6月18日是池府王爺誕辰，外木山協安宮每年都會舉辦海上遶境，代表王爺出海巡視，庇佑漁民，是北台灣特殊的宗教慶典之一，民眾可在岸邊觀賞大批漁船遶境盛況。

當天將由21艘漁船伴駕王爺浩蕩駛出，沿途經過深澳、磺港、龜吼、大武崙等漁港，壯觀的遶行場面每年都會吸引眾多國人前來觀賞體驗。即使沒有報名登船的民眾也可以依王爺巡江預估抵達各漁港及交陪廟宇時間，在岸際觀賞王爺巡江的船隊遶行畫面。

當王爺船隊靠近港口時，會在海上繞行3圈，施放鞭炮告知巡禮圓滿，沿岸宮廟則以長炮迎接，其中磺港承天宮還會特別出船迎接船隊，海陸連線一同感受信仰的震撼。

為了讓民眾能全方位地體驗西海岸的獨特魅力，今年特別規畫「西海岸半日遊」和「漁村市集」等行程，下午在協安宮旁規畫了漁夫市集，匯聚在地特色商家，好吃又好玩，體驗精采的陣頭表演，感受熱鬧的節慶氛圍。

參加海上遶境的民眾可搭乘免費接駁車至仙洞巖或大武崙沙灘遊玩，並於晚上享用傳統平安晚宴，品嘗西海岸的特色美食和海鮮佳餚。