東海岸台11線小馬段 9月1日啟用區間測速
東海岸台11線台東小馬段自9月1日起開始實施區間測速，限速每小時50公里。台東縣警察局交通隊表示，這路段近4年有8人因交通事故死亡，盼透過科技執法減少超速違規與交通事故。
台東縣警察局5月預告台東海岸公路小馬路段將實施區間測速，並開始宣導和測試，曾有民眾質疑是否有這必要，不過台東縣警察局維持原訂計畫，今天宣布於9月1日正式實施。
台東縣警察局交通隊表示，省道台11線（海岸公路）是台東縣連接花蓮主要道路之一，往來車輛眾多。其中台11線126公里至131公里成功鎮至東河鄉北東河路段（小馬段），近4年共發生死亡交通事故8件8死，其他交通事故則為99件107人受傷，對道路兩旁村里部落居民造成潛在威脅。
為提升道路交通安全，台東縣警察局將於9月1日啟用「臺11線小馬段」區間測速執法設備，加強車流穩定及安全管理，以維護用路人安全。
交通隊長劉正達表示，民眾應注意，區間測速範圍為台11線130.8至126.1公里南北方向，全長4.7公里，路段限速每小時50公里。
劉正達表示，這路段今年5月開始密集宣導，呼籲駕駛人養成習慣遵守速限規定，6月份超速違規車輛計9萬3949輛，平均每日3131件，7月份雖已大幅下降，仍有5萬4647輛，每日約有1762件超速情形，且曾測得最高行駛平均速度高達每小時122公里嚴重違規情形，盼執法後交通事故件數能隨著超速違規的改善而下降。
交通隊呼籲，9月1日啟用區間測速科技執法，超速違規者，將依道路交通管理處罰條例第40條或第43條規定處罰，罰鍰新台幣1200元起跳，另危險駕駛（含嚴重超速），罰款上限已提升至3萬6000元，駕駛人平時即應遵守道路速限，以免造成危險又讓荷包失血。
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