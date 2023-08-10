杜蘇芮颱風重創龍鬚菜、扁蒲 花蓮農民急陳情、盼搶救

杜蘇芮颱風造成花蓮多種作業有遲發性災損，縣府邀請農政單位會勘，評估吉安鄉龍鬚菜、扁蒲損害程度已達現金救助標準，將向農業部爭取公告救助；另外，雖然硬質玉米已被公告現金救助品項，但有農民向議長張峻陳情，硬質玉米來不及採收而發芽，被飼料公司拒收，張峻會勘後，請求相關單位縮短查驗流程，讓還沒發芽的田區可以盡快搶收。

杜蘇苪颱風帶來豪雨，目前包括硬質玉米、二期西瓜、二期水稻（初期）、冬瓜和南瓜都已公告現金救助，硬質玉米每公頃2萬8000元、二期西瓜6萬2000元、二期水稻4000元、冬瓜及南瓜都是每公頃4萬1000元，受理申報期限到8月14日。

縣府近日再接獲通報，吉安龍鬚菜和扁蒲出現遲發性受災，9日邀集農糧署東區分署、花蓮區農改場組成勘災小組，現地勘查發現，龍鬚菜部分田區葉片萎凋、黃化，藤蔓枯死，扁蒲也出現葉片萎凋、藤蔓枯死、落果等災損。

經評估，吉安鄉龍鬚菜被害面積49公頃、損害程度25%，扁蒲被害面積0.33公頃、損害程度30%，都已達到現金救助啟動標準，將向農業部爭取現金救助。

此外，議長張峻近日接獲光復鄉民代表鍾蔚諮、大富村長許阿益等人陳情，指光復鄉大豐、大富、大農一帶栽種的硬質玉米，雖已提報現金救助，鄉公所也派員勘驗，但在尚未到場勘驗前，申請農業災害補助產業範圍不能動，必須等待最後查驗，農民希望加速流程，還來得及搶收尚未發芽的區域。