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杜蘇芮颱風重創龍鬚菜、扁蒲 花蓮農民急陳情、盼搶救

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉龍鬚菜因杜蘇芮颱風出現遲發性災損，縣府及農政單位會勘，評估已達現金救助標準。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣吉安鄉龍鬚菜因杜蘇芮颱風出現遲發性災損，縣府及農政單位會勘，評估已達現金救助標準。圖／花蓮縣政府提供

杜蘇芮颱風造成花蓮多種作業有遲發性災損，縣府邀請農政單位會勘，評估吉安鄉龍鬚菜、扁蒲損害程度已達現金救助標準，將向農業部爭取公告救助；另外，雖然硬質玉米已被公告現金救助品項，但有農民向議長張峻陳情，硬質玉米來不及採收而發芽，被飼料公司拒收，張峻會勘後，請求相關單位縮短查驗流程，讓還沒發芽的田區可以盡快搶收。

杜蘇苪颱風帶來豪雨，目前包括硬質玉米、二期西瓜、二期水稻（初期）、冬瓜和南瓜都已公告現金救助，硬質玉米每公頃2萬8000元、二期西瓜6萬2000元、二期水稻4000元、冬瓜及南瓜都是每公頃4萬1000元，受理申報期限到8月14日。

縣府近日再接獲通報，吉安龍鬚菜和扁蒲出現遲發性受災，9日邀集農糧署東區分署、花蓮區農改場組成勘災小組，現地勘查發現，龍鬚菜部分田區葉片萎凋、黃化，藤蔓枯死，扁蒲也出現葉片萎凋、藤蔓枯死、落果等災損。

經評估，吉安鄉龍鬚菜被害面積49公頃、損害程度25%，扁蒲被害面積0.33公頃、損害程度30%，都已達到現金救助啟動標準，將向農業部爭取現金救助。

此外，議長張峻近日接獲光復鄉民代表鍾蔚諮、大富村長許阿益等人陳情，指光復鄉大豐、大富、大農一帶栽種的硬質玉米，雖已提報現金救助，鄉公所也派員勘驗，但在尚未到場勘驗前，申請農業災害補助產業範圍不能動，必須等待最後查驗，農民希望加速流程，還來得及搶收尚未發芽的區域。

張峻9日隨鍾蔚諮、許阿益及受災農民會勘後，立即將農民心聲向相關單位反映，協調盡量縮短作業流程。

花蓮縣議長張峻盼相關單位加速光復鄉受災的硬質玉米田區查驗流程，讓農民還可搶收未收災的區域。圖／張峻服務處提供
花蓮縣議長張峻盼相關單位加速光復鄉受災的硬質玉米田區查驗流程，讓農民還可搶收未收災的區域。圖／張峻服務處提供
花蓮縣議長張峻（右）到光復鄉硬質玉米田區勘災，盼相關單位加速查驗流程。圖／張峻服務處提供
花蓮縣議長張峻（右）到光復鄉硬質玉米田區勘災，盼相關單位加速查驗流程。圖／張峻服務處提供
花蓮縣吉安鄉扁蒲因杜蘇芮颱風出現遲發性災損，縣府及農政單位會勘，評估已達現金救助標準。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣吉安鄉扁蒲因杜蘇芮颱風出現遲發性災損，縣府及農政單位會勘，評估已達現金救助標準。圖／花蓮縣政府提供

張峻 農民 吉安 杜蘇芮颱風 災損

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