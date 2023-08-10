基福公路東勢街行人被撞亡 議員指省道權責不清盼體檢

基福公路東勢街路段上月底發生一起行人死亡車禍，警方統計108年至今，東勢街總共18件行人車禍死傷案，其中2件都是行人被車撞及死亡。議員認為該路段在標線、號誌燈具權屬不清，應進行「行人安全體檢」。市府說，該路段為省道，標線及號誌燈具一直以來都由公路總局設置、維管，市府在能力範圍內會協助。

議員陳冠羽說，基福公路東勢街路段至2015年開通後，山側暖東、暖西里里民的安全回家一直缺乏保障，並沒有完整交通配套措施。

陳冠羽表示，很多里民反映應在東勢街77號路口段畫設綠底行人穿越線，同時設置號誌燈跟轉彎口前的預告號誌燈，但號誌燈到底該誰做？要求市府及公路總局釐清權責，針對基福公路周遭住戶區進行「行人安全體檢」。

議員林旻勳說，基福公路該路段在標線標誌、號誌燈具上一直存在著權屬區分不明的問題，日前會勘後已請暖東里長林嘉萬協助針對東勢街上需增繪行人穿越號誌的地段確認清楚；號誌燈具的設置權屬由公路總局與市府交通處確認釐清，將於下周五再辦理一次會勘確認，盼盡速改善此段交通問題。

林旻勳表示，夜間重型車輛及車隊呼嘯而過產生噪音，還有車輛競速或行駛速度飛快的飆車問題，現在因道路安全問題，已發生多起死亡車禍。而每到假日傍晚塞到懷疑人生且造成車輛轉入無名橋，徒增570巷民眾安全疑慮。