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還記得她嗎？台東賣菜小女孩長大了 持續賣果感動人心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2018年在台東知本省道旁賣菜的小女孩「小禾」長大了，現在就讀台東女中，依舊蹲坐路口賣水果。本報資料照片
2018年在台東知本省道旁賣菜的小女孩「小禾」長大了，現在就讀台東女中，依舊蹲坐路口賣水果。本報資料照片

2018年台東知本省道公路旁，蹲坐1名就讀小五的小女孩「小禾」，為幫媽媽分擔家計，日曬雨淋邊寫功課邊賣菜，感動不少人。如今小女孩高中長大了，只是不變的依舊蹲坐路口賣水果，她還是樂觀說「不累啦！有人買她就開心了。」

「那邊（知本）生意不好，所以換到市區來。」小禾臉帶靦腆的說，2年前和媽媽換到市區來賣，生意比較好一點，大概中午就能賣完休息，媽媽平時一樣工作，也在自家田裡種蔬果，所以假日她還是幫媽媽賣蔬果，賺點生活費貼補家用。

小禾雖然假日都忙著幫媽媽賣菜，但課業上卻相當用功，目前就讀台東女中準備升高二。她說「高中課業確實比較重，自己都會規畫時間來做功課及讀書，國小就已經習慣安排管理時間，賣菜空餘也能利用啊，不是嗎？希望未來能考上好大學」。

過去假日常看到小禾就坐知本省道公路旁，賣著家裡種的地瓜和地瓜葉，無論頂著大熱天，還是颳風下雨，小禾都風雨無阻幫著媽媽分擔家計，一包100元、一把15元的賣，等待顧客上門的空檔時間，小禾也不閒著，拿起書本看書寫功課。

如今高中的小禾長大了，但依舊在幫媽媽分擔家計，只是從蹲坐知本公路旁，改到市區路口，持續感動人心。熟悉她的顧客，都知道小禾是個懂事乖巧的小孩，所以看到小禾賣蔬菜水果，都會主動用新台幣購買，提早讓小禾收攤休息。

2018年在台東知本省道旁賣菜的小女孩「小禾」長大了，現在就讀台東女中，依舊蹲坐路口賣水果。記者尤聰光／攝影
2018年在台東知本省道旁賣菜的小女孩「小禾」長大了，現在就讀台東女中，依舊蹲坐路口賣水果。記者尤聰光／攝影

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