祭祀紙錢集中代收代燒+派發到府 宜蘭首創一條龍服務

宜蘭縣推動紙錢減量及集中燒，使得每年的紙錢焚燒數量逐年減少，且避免空氣汙染。今年更首創一條龍代收代燒及派發服務，特別邀請宜蘭市、羅東鎮及五結鄉3個鄉鎮市的城隍廟配合派送紙錢，確保民眾所焚燒的紙錢送到自己的祖先及好兄弟手中。

為了下一代能有環保乾淨的城市，宜蘭縣政府從8月16日至9月14日的中元祭祀期間，推動紙錢集中收運服務，除了各鄉鎮市清潔隊資源回收車提供紙錢收運外，全縣有250個代收點，包括縣內的兩大連鎖超市喜互惠及全聯、四大超商，鄉鎮市農會及寺廟等，回收據點比去年增加30處。

部分民眾擔心自己集中送去的紙錢，不知道有沒有送到祖先或好兄弟的手中？縣環保局今年首創祭祀一條龍代收代收及派發服務，所謂派發服務就像送報，把金銀紙錢送到家，這項派發工作由宜蘭市、羅東鎮、五結鄉3個鄉鎮市的城隍廟城隍爺協助，並在近日的焚化爐淨爐當天，城隍廟派兵遣將到焚化爐現場祈福及擔任協助派發紙錢。

環保局示，民眾如果想了解集中收取紙錢地點，可上環保局的官網掃QR Code；機關團體若是大量紙錢，可以提早在線上或紙本申請，由專車前往收取，至於縣政府所屬機關的普渡活動，改採結合巾衣、銀紙的「改良式紙錢」做為祭祀之用。