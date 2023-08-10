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基隆民政處長參加世界童軍露營 副處長代班用錯印連累長官忙道歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市今年有42名童軍和15名服務員參加韓國大露營，基隆民政處長張淵翔（中）出發前授旗。圖／基隆市政府提供
基隆市今年有42名童軍和15名服務員參加韓國大露營，基隆民政處長張淵翔（中）出發前授旗。圖／基隆市政府提供

基隆市政府民政處長張淵翔擔任基隆市童軍會理事長，自7月31到8月11日，請假參與韓國參加第25屆世界童軍大露營。但議員鄭文婷指民政處代班副處長趙明華在公文蓋「處長公假」代決行，質疑怎可請公假？張淵翔澄清請10天私人年休假；趙明華正式貼出道歉啟事，誤用公假章發生誤會，連累長官遭誤解。

世界童軍大露營每4年舉辦1次，第25屆大露營8月1日在韓國新萬金世界童軍大露營營地登場，來自約160個國家的5萬名童軍同場交流，基隆市今年有42名童軍和15名服務員參加。由於營地氣溫飆高，傳出逾700人中暑，多國提前拔營，引金水大風波。

不只中暑事件，基隆市府也惹爭議，張淵翔在父親節時貼出與兩個女兒參加韓國童軍的合照。但議員鄭文婷說，民政處代班副處長趙明華在公文蓋「處長公假」代決行，她提出三項質疑公假出國可以攜眷出席？公假出國參加童子軍的世界露營活動，究竟是屬於民政處的哪個業務？為何出國露營可以請公假？

張淵翔昨發表聲明並貼出假單澄清，他7月31到8月11日請個人年休假10天，前往韓國參加第25屆世界童軍大露營擔任大會國際服務隊，並照料基隆市出團的童軍伙伴們。批民意代表公然散布不實訊息，並發表詆毀基隆市政府、他及他親屬的不實言論，至感遺憾。

張淵翔說，台灣是個有言論自由的社會，但必須有所制約規範，絕對不可無中生有、製造新聞、譁眾取寵、傷民害國，致台灣這個美麗的小島，變成「是非之島」。為導正視聽，遏止謠言蔓延，檢附相關事證，謠言止於智者，不攻自破。

鄭文婷回應，根據7月31日11時25分由民政處副處長簽核的一公文，上面還蓋有處長公假，處長說他是用自己的休假出國的，為什麼副處長簽公文，卻載明處長公假？

民政處副處長趙明華昨貼出道歉啟事，表示是其誤用公假章發生誤會，以致長官遭誤解。由於這個道歉啟事，讓該起風波真相大白，一切都是誤會了。

議員鄭文婷指民政處代班副處長趙明華在公文蓋「處長公假」代決行，質疑怎可請公假？圖／鄭文婷提供
議員鄭文婷指民政處代班副處長趙明華在公文蓋「處長公假」代決行，質疑怎可請公假？圖／鄭文婷提供
基隆民政處長張淵翔澄清請10天私人年休假，並出示假表為證。圖／張淵翔提供
基隆民政處長張淵翔澄清請10天私人年休假，並出示假表為證。圖／張淵翔提供

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