花蓮和平至和中段2部落都流會 蘇安花最後一哩路難行

蘇花公路安全提升計畫最後一哩路，花蓮和平至和中段有2個關係部落，連同昨晚克尼布部落的諮商同意投票，全部流會，再度卡關。蘇花改工程處表示，蘇澳至東澳、和仁至崇德共5個部落已全數通過，連同和平至和中2部落結果，都將附在環評報告書送審，和平至和中段會持續溝通，不排除請更高層出馬拜會地方人士，爭取同意。

和平至和中段採全段高架設計，銜接漢本路堤及中仁隧道，並設施和平匝道提，此路段總長5.5公里，包含4.8公里的橋梁。沿線有秀林鄉的吾谷子及克尼布2個關係部落，依據原基法及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，需取得部落會議投票同意。

吾谷子部落6月29日召開部落會議，出席戶數不足；克尼布部落昨晚開會，議決事項為「和平至和中段採全段高架方案，倘議決不同意，則採易落石路段以邊坡改善方式處理」，到晚間6時30分為止，224戶僅78戶出席，未達2分之1門檻，同樣宣告流會。

蘇花改工程處長李宗仁說，蘇花安共3段，其餘2段共5個關係部落都已投票通過，連同和平至和中段2部落開會結果，都會附在環評報告書一併送審。同時也會持續與地方溝通，不排除請更高層拜會地方爭取支持。

地方人士指出，和平至和中段經過台泥和平廠，包括DAKA園區，台泥代表先前出席說明會時表達反對意見，讓這一段雜音較多，不過，雖然2部落相繼流會，但還是比反對好，仍有轉圜空間。