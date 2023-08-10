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基隆中元祭 謝國樑邀民眾體驗帶走平安

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，由郭姓宗親會主普，基隆市長謝國樑和中元祭主委郭慶全昨天公布祭典科儀、藝文活動期程，謝國樑說，今年中元祭主軸是「平安」，這也是現今台灣社會、國家發展期盼的方向，希望民眾來基隆體驗北台灣民俗盛會，也能帶走平安與祝福。

基隆市文化局昨天為中元祭暖身，呈現將在放水燈遊行演出的「好願在人間」舞劇片段，並公布各項科儀、藝文活動日期和場地。

文化局長江亭玫表示，今年邀請太陽馬戲團前舞者張逸軍領軍，與中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲團、KGB街舞團合作，創作結合舞蹈與特技的舞劇「好願在人間」，透過清法戰爭等歷史剪影及當代街舞詮釋，中西文化碰撞，傳統與創新交融，結合平安寓意，讓今年中元祭內涵更加多元豐富。

中元祭科儀部分，8月15日（農曆6月29日）開基老大公廟開燈，16日（農曆7月1日）開龕門。26日（農曆7月11日）豎燈篙，27日（農曆7月12日）主普壇開燈放彩，28日（農曆7月13日）迎斗燈遶境祈福，29日（農曆7月14日）晚間7點放水燈遶境遊行、午夜放水燈，30日（農曆7月15日）中元普度，9月15日（農曆8月1日）關龕門。

29日放水燈遊行當天，將送限量聯名奶茶，詳細資訊可上文化局粉絲團（https://reurl.cc/0D4YN6）、文化局官網（https://www.klccab.gov.tw/）查詢。

中元祭 文化局 放水燈

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今年主軸「平安」 謝國樑邀民眾參加中元祭帶走平安

鷄籠中元祭8/29放水燈 張逸軍領軍舞出好願在人間

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