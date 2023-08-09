快訊

施工緩撞車遭撞！國1五楊高架奧迪車頭全毀 車流回堵3公里

保護雨林認真的？亞馬遜《貝倫宣言》沒達成「零砍伐」共識

學雜費付不起教師薪資 私中校長怨：怎可能收支平衡？

花蓮百貨大樓成超大蚊子館 閒置10多年何去何從

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市金三角商圈的「客來堡」大樓閒置多年，地方期盼活化，振興商圈。圖／市公所提供
花蓮市金三角商圈的「客來堡」大樓閒置多年，地方期盼活化，振興商圈。圖／市公所提供

花蓮市「客來堡商業城」位於市區金三角商圈精華地帶，曾是人潮滿滿的精品百貨商業大樓，後因廠商不續約，閒置10多年。市公所解決訴訟問題後推動活化，但地主花蓮縣府有意索回興建停車場，市公所今天辦座談會凝聚共識，地方人士多反對拆除，希望縣府協助活化，帶動商圈繁榮。

「客來堡」位於大禹街上，多年前由市公所向縣府借地興建中央市場，但沒有攤商進駐而荒廢，後來民間承租作為商業大樓，一樓是精品百貨、二樓餐飲、三樓是兒童遊樂場，頂樓還有SPA館，在當時相當新穎，但後來因進駐廠商都不續約，沒多久就歇業。市公所與廠商租約到期後，因雙方訴訟問題，再度成為蚊子館，長期閒置讓內部電纜線等設施遭竊，也被視為是治安死角。

市公所表示，3年前達成和解，立刻著手推動活化，自籌編費編列預算恢復水電，也向縣府爭取多目標使用許可。原本已獲縣都委會大會通過，但因疫情延宕無法開發又遭撤銷，縣府今年1月發函索回土地，擬建停車場。

市公所評估，「客來堡」外觀牆面還不錯，但全棟電纜線遭竊、電梯無法使用，室內雜物需要清運，還有多處違章待處理，整建需6175萬元，若是拆除地上物返還土地也要上千萬元。此外，還要考慮地目為停車場用地，發展受限，不論拆除或改建，都不是短期內可以達成。

「客來堡」該何去何從？花蓮市長魏嘉彥今天主持座談會，聽取各方意見。 花蓮市代會主席李振瑋認為，拆除實在太可惜，與其花費大筆公帑拆掉蓋停車場，不如請縣府協助引進民間資源合力活化，市代會已組專安小組，由代表楊哲灃擔任召集人，積極與縣府溝通。

「這裡真的還需要一座停車場嗎？」市民代表歐彥志和百年老街商圈代表黃智章都認為，縣府要改為停車場，應評估對商圈的影響。黃智章建議，可參考松菸、駁二文創數位軟體園區等BOT模式，鼓勵民間投資開發，作為青創、文創、多功能休憩或是行政用途，都比停車場要好。縣議員徐子芳、民生里長吳明崇等人，都希望能夠好好使用這個空間，活絡金三角商圈。

市長魏嘉彥說，將彙整各方意見再做評估與討論；列席的縣府建管科技士林大翔說，會帶回民眾意見，與相關科室研議在符合土地使用規範下找出解方。

花蓮市金三角商圈的「客來堡」大樓閒置多年，市長魏嘉彥今天主持座談會，聽取民眾意見，作為推動活化的參考。圖／市公所提供
花蓮市金三角商圈的「客來堡」大樓閒置多年，市長魏嘉彥今天主持座談會，聽取民眾意見，作為推動活化的參考。圖／市公所提供
花蓮市金三角商圈的「客來堡」大樓閒置多年，對於應該何去何從，地方非常關切。圖／市公所提供
花蓮市金三角商圈的「客來堡」大樓閒置多年，對於應該何去何從，地方非常關切。圖／市公所提供
花蓮市金三角商圈的「客來堡」大樓閒置多年，市代會主席李振瑋（右）認為就這樣拆掉太可惜，建議活化。圖／市公所提供
花蓮市金三角商圈的「客來堡」大樓閒置多年，市代會主席李振瑋（右）認為就這樣拆掉太可惜，建議活化。圖／市公所提供

停車場 花蓮 文創 蚊子館 BOT

延伸閱讀

出身花蓮 知名作詞人方文山獲聘富里鄉政顧問

花蓮上半年阻詐金額逾9千萬元 警公布六大詐騙手法

花蓮特搜小隊長瑞士猝死 家屬已同意火化後領回

高雄左營大樓傳火警 消防動身滅火到場才知登革熱噴藥煙太大

相關新聞

花蓮百貨大樓成超大蚊子館 閒置10多年何去何從

花蓮市「客來堡商業城」位於市區金三角商圈精華地帶，曾是人潮滿滿的精品百貨商業大樓，後因廠商不續約，閒置10多年。市公所解...

阿美族傳統服飾原來不是紅色！吉安鄉公所展覽顛覆印象

花蓮縣吉安鄉公所邀請在地6大原住民族展現傳統服飾，其中阿美族的衣服顏色不是常見的紅色而是黑色，顛覆大家的印象。原來阿美族...

稻米品質競賽 台東農友栽種「高雄147號」再奪冠

台東地區農會今舉行「稻米品質競賽暨米食品嘗」，10位農友入圍決賽，競爭激烈，最後由農友李明家以總分85.09分高分摘冠，...

今年主軸「平安」 謝國樑邀民眾參加中元祭帶走平安

「鷄籠中元祭」今年由郭姓宗親會主普，基隆市長謝國樑和中元祭主委郭慶全今天公布祭典科儀、藝文活動期程，邀請各地民眾參加。謝...

鷄籠中元祭8/29放水燈 張逸軍領軍舞出好願在人間

邁入第169年鷄籠中元祭，今年由郭姓宗親會輪值主普，29日放水燈遊行當天，將由前太陽馬戲團舞者張逸軍領軍，帶來結合舞蹈與...

花蓮富里推藝文與物產觀光 聘方文山為鄉政顧問

推展花蓮富里文化藝術與在地物產、觀光，鄉長江東成日前偕鄉政顧問江躍辰等人，拜訪曾獲金曲獎「最佳作詞人獎」方文山，請益及交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦