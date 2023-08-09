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出身花蓮 知名作詞人方文山獲聘富里鄉政顧問

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉長江東成（左）拜會知名作詞人方文山，力邀擔任富里鄉鄉政顧問。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉長江東成（左）拜會知名作詞人方文山，力邀擔任富里鄉鄉政顧問。圖／富里鄉公所提供

曾獲金曲獎最佳作詞人的方文山，與天王周杰倫合作製作出許多膾炙人口的作品。方文山的老家在花蓮縣富里鄉，是知名的米鄉，鄉長江東成近日北上拜訪，方文山允諾擔任鄉政顧問，協助富里鄉推廣名產好物和觀光景點。

53歲的方文山曾以與周杰倫合作的「威廉古堡」、「青花瓷」，獲得第13屆及第19屆金曲獎最佳作詞人獎。他出生於富里鄉學田村，雖然5歲就隨父母遷到桃園，但是每年寒暑假，都會隨著父母回家鄉探視親友，對於花蓮老家仍有濃厚的情感。

江東成原本是富里鄉代理鄉長，施政用心受到肯定，上月補選高票當選後，持續馬不停蹄推動鄉政。他得知方文山與富里的淵源，本月2日偕鄉政文化顧問、前文化局長江躍辰、縣府祕書田俊雄、農業課長林佳葆登門拜訪，請益對富里鄉的期待和想法。

鄉公所表示，這次拜會約1小時，雙方相談甚歡，儘管方文山兒時就移居桃園，但對於故鄉六十石山的金針花海，還有鄉內歷史古蹟像是瑞舞丹大戲院，基督教長老教會，富南磚窯場等，都是如數家珍，讓人很感動。

江東成力邀方文山擔任富里鄉鄉政文化顧問，獲得對方允諾，願意以一個富里人的身分，全力協助富里鄉的發展，尤其是鄉內豐富的名產好物和觀光景點，樂於介紹和推廣。

蓮縣富里鄉長江東成（左2）拜會知名作詞人方文山（左3），力邀擔任富里鄉鄉政顧問。圖／富里鄉公所提供
蓮縣富里鄉長江東成（左2）拜會知名作詞人方文山（左3），力邀擔任富里鄉鄉政顧問。圖／富里鄉公所提供

花蓮 方文山

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