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花蓮中央路左轉道工程近尾聲 中山路口2時段封閉鋪路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府推動中央路新設左轉道工程，即將完工，中山路、中央路口，預計11日、13日分兩階段施工重鋪路面。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府推動中央路新設左轉道工程，即將完工，中山路、中央路口，預計11日、13日分兩階段施工重鋪路面。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府辦理「中央路1至4段新設左轉道工程」，在花蓮市、吉安鄉21處路口新設左轉車道，即將完工。其中，中山路、中央路口將重鋪路面，考量車流量大，採兩時段施工，11日路口夜間封路11個小時，13日白天，中央路3段採南北向調撥車道人工交管。

建設處表示，中央路3段與中山路口鄰近花蓮慈濟醫院、明廉國小，是重要市區道路，路口的車流量大，施工管制較為困難，為了降低施工對交通的影響，並考量用路安全，鋪面施工採兩階段辦理。

其中，中央路與中山路口部分，11日晚間9時起，將封閉全路口施工，預計隔天上午8時起恢復交通；中央路3三段（中山路至慈濟醫院大門）路段，13日白天採南北向調撥車道人工交管方式施工，提醒民眾若要行經施工路段，可提早改道減速繞行，也請民眾體諒一時的交通不便。

中央路是花蓮市和吉安鄉的主要幹道，改善前是單側雙線道，內側車道畫為左轉道，常因左轉車輛占用一車道，直行車道只剩一車道，嚴重影響車流，上下班交通尖峰期時常塞車，縣府爭取經費，斥資7390萬元在21處路口新設左轉道，去年3月1日開工，工程已進入最後階段。

車道 花蓮 吉安

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