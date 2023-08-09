快訊

月領破萬可期？國保獨家揭密 100萬人明年養老金再加碼

繼廣島長崎後 東京險被投原子彈 美國何不展示性試爆就好

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮富里推藝文與物產觀光 聘方文山為鄉政顧問

中央社／ 花蓮縣9日電
推展花蓮縣富里鄉文化藝術與在地物產、觀光，鄉長江東成（左）日前拜訪出身富里的作詞人方文山（右），請益及交換對家鄉的期待、想法，並聘為鄉政文化顧問。（富里鄉公所提供）
推展花蓮縣富里鄉文化藝術與在地物產、觀光，鄉長江東成（左）日前拜訪出身富里的作詞人方文山（右），請益及交換對家鄉的期待、想法，並聘為鄉政文化顧問。（富里鄉公所提供）

推展花蓮富里文化藝術與在地物產、觀光，鄉長江東成日前偕鄉政顧問江躍辰等人，拜訪曾獲金曲獎「最佳作詞人獎」方文山，請益及交換對家鄉的期待想法，並聘為鄉政文化顧問。

方文山出生於富里鄉學田村，雖然5歲隨父母遷居桃園，但是童年回憶中，每年寒暑假都會隨父母回富里鄉省親，對富里一直存有濃厚的感情。

江東成告訴中央社記者，很高興能有機會與富里出身的知名歌曲填詞人方文山會面、交換意見，言談中，方文山對於六十石山渾然天成的金針花海念念難忘，對其他鄉內歷史古蹟如瑞舞丹大戲院、基督長老教會、富南磚窯場等如數家珍，令人感動。

江東成邀請方文山擔任富里鄉的鄉政文化顧問，有機會回富里故鄉走走看看；方文山允諾願以富里鄉出身的身分，全力對富里鄉在各個面向發展貢獻心力。

方文山也肯定江東成的用心，尤其在富里鄉名產好物和風景觀光景點的介紹和推廣；江東成特別贈送這一季富里鄉盛產的好米給方文山，吃到家鄉美味且健康，也希望能多多遊訪富里。

方文山早期和歌手周杰倫一同合作並建立深厚交情，方文山儼然成為周杰倫專用作詞人，並與周杰倫共同製作出許多膾炙人口且普受大眾喜愛的作品，如「七里香」、「菊花台」、「說好的幸福呢」、「青花瓷」、「還在流浪」等歌曲，曾獲得第13屆和第19屆金曲獎「最佳作詞人獎」。

花蓮縣富里鄉長江東成（前）日前拜訪出身富里的作詞人方文山（後右），江東成邀請方文山擔任富里鄉的鄉政文化顧問；方文山允諾對富里鄉在各面向發展貢獻心力。（富里鄉公所提供）
花蓮縣富里鄉長江東成（前）日前拜訪出身富里的作詞人方文山（後右），江東成邀請方文山擔任富里鄉的鄉政文化顧問；方文山允諾對富里鄉在各面向發展貢獻心力。（富里鄉公所提供）

花蓮 方文山

延伸閱讀

周杰倫快看！金曲歌王不藏了 加碼引高潮

一開車門…周杰倫當司機！張惠妹驚人反應曝光

接替周杰倫 日本翻拍《不能說的秘密》主角人選曝光

最強兒子養成術！「周杰倫概念股」巨星傳奇上市 4創始股東背景一次看

相關新聞

花蓮中央路左轉道工程近尾聲 中山路口2時段封閉鋪路

花蓮縣政府辦理「中央路1至4段新設左轉道工程」，在花蓮市、吉安鄉21處路口新設左轉車道，即將完工。其中，中山路、中央路口...

花蓮富里推藝文與物產觀光 聘方文山為鄉政顧問

推展花蓮富里文化藝術與在地物產、觀光，鄉長江東成日前偕鄉政顧問江躍辰等人，拜訪曾獲金曲獎「最佳作詞人獎」方文山，請益及交...

基隆超跑嘉年華封路 民代憂塞車

基隆市長謝國樑昨天宣布19、20日舉辦「超跑嘉年華」活動，要吸引觀光客遊基隆及消費。活動期間封閉市區臨港的中正路南向（往...

才獲消防楷模獎…花蓮特搜小隊長 在瑞士猝死

花蓮縣消防局20名特搜大隊隊員，5日前往瑞士隧道訓練學校受訓，未料還未開始訓練，小隊長蔡璽鈞在當地時間7日上午8時20分...

童玩節小吃日 羅國舞者製作豆腐

宜蘭縣政府昨天邀請來國際童玩節演出的羅馬尼亞民俗舞團體製作手工豆腐，再烹調成黃金豆腐捲，同時還準備珍珠奶茶、牛肉麵、三星...

設護蟹廊道 綠島路殺獲改善

台東綠島過去曾發生大批「奧氏後相手蟹」慘死汽機車輪下，畫面令人不捨，東部海岸國家風景 區管理處委外進行綠島生態調查及護蟹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦