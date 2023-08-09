花蓮富里推藝文與物產觀光 聘方文山為鄉政顧問

推展花蓮富里文化藝術與在地物產、觀光，鄉長江東成日前偕鄉政顧問江躍辰等人，拜訪曾獲金曲獎「最佳作詞人獎」方文山，請益及交換對家鄉的期待想法，並聘為鄉政文化顧問。

方文山出生於富里鄉學田村，雖然5歲隨父母遷居桃園，但是童年回憶中，每年寒暑假都會隨父母回富里鄉省親，對富里一直存有濃厚的感情。

江東成告訴中央社記者，很高興能有機會與富里出身的知名歌曲填詞人方文山會面、交換意見，言談中，方文山對於六十石山渾然天成的金針花海念念難忘，對其他鄉內歷史古蹟如瑞舞丹大戲院、基督長老教會、富南磚窯場等如數家珍，令人感動。

江東成邀請方文山擔任富里鄉的鄉政文化顧問，有機會回富里故鄉走走看看；方文山允諾願以富里鄉出身的身分，全力對富里鄉在各個面向發展貢獻心力。

方文山也肯定江東成的用心，尤其在富里鄉名產好物和風景觀光景點的介紹和推廣；江東成特別贈送這一季富里鄉盛產的好米給方文山，吃到家鄉美味且健康，也希望能多多遊訪富里。

方文山早期和歌手周杰倫一同合作並建立深厚交情，方文山儼然成為周杰倫專用作詞人，並與周杰倫共同製作出許多膾炙人口且普受大眾喜愛的作品，如「七里香」、「菊花台」、「說好的幸福呢」、「青花瓷」、「還在流浪」等歌曲，曾獲得第13屆和第19屆金曲獎「最佳作詞人獎」。