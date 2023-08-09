設護蟹廊道 綠島路殺獲改善

台東綠島過去曾發生大批「奧氏後相手蟹」慘死汽機車輪下，畫面令人不捨，東部海岸國家風景 區管理處委外進行綠島生態調查及護蟹廊道改善試驗，奧氏後相手蟹的路殺死亡率從42％降低至19％。東管處呼籲，綠島暑假旅遊旺季適逢陸蟹繁殖季節，遊客車輛減速慢行，一起保護奧氏後相手蟹。

東管處2020年起委託特有生物研究保育中心進行綠島陸域生態資源調查計畫，包含陸域植物、陸蟹與陸寄居蟹、陸域昆蟲與哺乳類等生物資源，共記錄陸蟹與陸寄居蟹20種，更發現「顯著表方蟹」、「攀爬腫鬚蟹」及「林投攀相手蟹」是綠島新紀錄種，成功紀錄椰子蟹從幼蟹到成蟹的各期樣態。

東管處指出，夏季旅遊旺季期間也是陸蟹降海釋幼高峰期，過往多次發生陸蟹慘死汽機車輪下，東管處5至10月辦理「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，另委託特生中心做護蟹廊道改善試驗，透過設置瓦楞板及PVC管等導引設施於山海兩側涵洞，引導陸蟹進入使用。研究結果顯示路殺死亡率從42％降低至19％。

東管處長林維玲說，綠島每年6至10月旅遊旺季恰逢陸蟹繁殖季，因受潮汐影響，農曆25至29日的夜晚至清晨，陸蟹最可能大量降海，呼籲遊客開車或騎車減速慢行，留意路面陸蟹等生物，讓牠們安全無慮地往返山海兩側。