才獲消防楷模獎 花蓮特搜小隊長 在瑞士猝死

花蓮縣消防局20名特搜大隊隊員，5日前往瑞士隧道訓練學校受訓，未料還未開始訓練，小隊長蔡璽鈞在當地時間7日上午8時20分，被發現躺在床上沒有生命跡象，搶救無效。今年他獲選為消防署消防楷模獎，卻來不及領獎，令家屬與消防同仁感到難過與不捨。

消防局表示，特搜大隊成員前往瑞士受訓2周，8月5日晚上從桃園機場出發、6日上午到達蘇黎世機場。7日瑞士當地時間上午8時20分，與蔡璽鈞同寢室小隊長與隊員整理裝備時，發現叫不醒蔡，立即用AED、CPR急救並叫救護車，10分鐘後救護車抵達，由2名醫師接手，1小後急救無效，享年43歲，留下妻子與9歲、5歲孩子。

目前遺體送至蘇黎世大眾醫院解剖以確認死因，約需4天行政流程，死亡證明開立後才會發還大體做後續處理，將徵得家屬同意在瑞士火化後帶回台灣，並依撫卹規定辦理，縣消防局聯繫瑞士台北文化經濟代表團協助，立委傅崐萁也請外交部幫忙。

蔡壐鈞過去曾執行太魯閣磐石山墜谷等特殊山域救援，也在七星柴魚博物館等重大火災時不畏火勢搜救；2018年0206大地震協助多人逃生，更曾擔任救助、義消特搜授課教官，2019年榮獲模範公務員獎，今年獲選消防署消防楷模獎。

消防局秘書李龍聖表示，蔡平時看起來身體健壯，是消防局首席教官，不管是山域還是水域的救援都是他負責教育隊員，是很優秀的小隊長，發生憾事讓大家都很難過；瑞士國際隧道訓練中心是全世界最長隧道訓練基地，有最真實的場地，意外發生後，其他學員依照課表操練訓練。