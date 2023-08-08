三星池失蹤案逾2周…官方搜救行動宣告結束 家屬仍未放棄希望

宜蘭太平山國家森林遊樂區三星池失蹤事件，迄今超過2周，消防局人道救援行動今天下午5時結束，仍未找到失蹤的廖姓男子。廖男家屬表示，仍未放棄希望，接下來將委託民間團體繼續搜救，盼望奇蹟發生。

來自台北約60歲的廖男，7月24日上午與妻子和友人夫妻到三星池一遊，豈料下午1時許突然失聯，消防局、警方、林業署等單出動，搜救7天，只有發現廖男的登山杖、手機等物品；家屬31日申請另7天人道救援，並在各社團發布尋人啟事，出20萬元希望有山友能尋覓廖男。

除了8月3日因颱風暫停，每天都會有10多人搜救團隊在山野間尋找廖男蹤影，許多山友也到三星池踏查，昨天甚至發現炭火痕跡和疑似休息的樹洞，家屬滿心企盼能在人道搜救最後1天，也就是今日父親節尋獲家人。