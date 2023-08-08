基市府委外處理飛灰穩定物決標 遭質疑花錢又不環保

基隆市政府與在七堵區經營廢棄物最終處置場的永盛公司，15年契約上月中旬期滿未再續約。環保局8月1日第5次招標，由位在高雄的可寧衛公司得標。有人質疑市府決策既不環保又勞民傷財，境內明明有合法掩埋場卻不用，匪夷所思。

市府今晚回應，市府依法行政，在程序上採用公開招標，請相關廠商勿情緒發言，「否則將保留相關言論之追訴權」。

基市府與永盛公司2004年簽訂「廢棄物處理BOO促參案契約」，今年7月16日合約期滿，雙方未再續約。環保局發包委託處理飛灰穩定物案決標後，坊間出現「市政府作為匪夷所思」文章，質疑決策不合理。

文章中說，基隆市公告飛灰穩定物委託處理招標4次均無廠商投標，環保局修正投標廠商資格，8月1日第5次招標，可寧衛一家投標並決標。國內現存合法的飛灰掩埋場僅可寧衛與永盛公司，基市府透過修改投標資格讓可寧衛得標後，基隆市的垃圾底渣與飛灰將運送到高雄，不僅增加碳足跡，也與我國淨零排放的環保目標背道而馳。

文章中還提到，基市府與永盛先前談判續約，堅持以一噸飛灰2000元價格給永盛承作，永盛認為不敷成本破局。基隆明明有一個合法掩埋場卻不用，最後以一噸2萬5000元給可寧衛承作，每年更要多花3億以上預算，並且損失地方回饋金，既不環保又勞民傷財，內情實在是匪夷所思、令人不解。中間是否有涉及非法問題，尚待有關單位查明。