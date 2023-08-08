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嘉明湖國家步道及2山屋 9日重新開放

中央社／ 台東縣8日電

因颱風杜蘇芮、卡努影響關閉的嘉明湖國家步道和嘉明湖、向陽山屋，經農業部林業署台東分署巡檢評估後，9日將重新開放。

林業署台東分署今天發布新聞稿表示，台東自然步道大武觀海、鯉魚山、麻荖漏、都蘭山、安通越嶺古道東段、綠島阿眉山等步道及錦屏林道、紅石林道、利嘉林道、霧鹿林道已開放通行。

台東分署表示，因受卡努颱風後西南氣流等影響，山區降雨仍持續，目前浸水營國家步道因吊橋維修中，且溪底便道受溪水上漲影響仍無法通行；綠島觀海步道因工程施工中未開放；紅石步道因多處倒木目前也整理中，以上3條步道暫時封閉。另外知本林道、延平林道因受崩塌中斷影響，考量安全將持續封閉。

台東分署提醒民眾，颱風雖已遠離，但山區仍天候不穩定，易有明顯降雨及落石崩塌發生，民眾在進行山域活動前審慎評估前往與否，並隨時注意林道、步道及公路最新路況資訊，做好風險管理，以維自身安全。

台東 卡努颱風 崩塌

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