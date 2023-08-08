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早療兒一家三口擠破舊平房 醫院集結愛心修繕

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
志工們分工用刮板、油漆刷及滾筒，為晴寶家的牆壁粉刷，將汗水化為力量。圖／門諾醫院提供
志工們分工用刮板、油漆刷及滾筒，為晴寶家的牆壁粉刷，將汗水化為力量。圖／門諾醫院提供

花蓮發展遲緩3歲晴寶（化名）是門諾醫院的早療個案，一家三口擠在3坪不到的破舊平房，甚至沒有衛浴設備。院方利用社服貧病基金，結合民間志工的力量，協助修繕房屋，改造後的「新家」不僅更加明亮寬敞，還有全新衛浴空間，晴寶開心地手繪卡片道謝，令人暖心。

門諾醫院表示，晴寶1歲多的時候，因為語言、表達及走路都比其他孩子慢，讓媽媽很挫折，所幸行動早療團隊介入，經過半年治療愈來愈進步。但隨著晴寶長大，一家3口住在3坪不到的平房，生活起居全擠在一起，不利早療兒生活及學習，因此邀集各公益夥伴啟動修繕計畫。

院方結合聯電燭光社、Meta台灣臉書10名志工、在地富安工程行等愛心挹注，大家換上輕便衣物，戴手套、口罩及面罩，分工用刮板、油漆刷及滾筒，為晴寶家的牆壁粉刷，將汗水化為力量。改造後的新家不僅有更多空間收納，也汰換老舊電線，尤其全新的衛浴設備就建置在住家前，讓全家人不必再跟隔壁親友借衛浴。

晴寶媽媽說，因家裡環境狹小髒亂，曾被指責「沒辦法提供好環境為何還要生下她」等語，讓她非常難過，如今在門諾醫院及各界善心人士的協助下，終於一圓心中夢想。

志工活動發起人威廉說，這次除了以實際行動到花蓮為部落弱勢家庭修繕房屋，還特地帶來許多繪本故事書，盼晴寶能在更舒服的居住環境中成長學習。

門諾醫院指出，修繕計畫包含事前會勘、工程規畫及實際施工，匯聚眾人愛心將汗水化為力量，一起為早療兒築起希望之牆。

全新衛浴設備建置在晴寶住家前，讓全家人不必再跟隔壁親友借衛浴。圖／門諾醫院提供
全新衛浴設備建置在晴寶住家前，讓全家人不必再跟隔壁親友借衛浴。圖／門諾醫院提供
門諾醫院集結各方愛心志工，助早療家庭修繕新家。圖／門諾醫院提供
門諾醫院集結各方愛心志工，助早療家庭修繕新家。圖／門諾醫院提供

愛心 花蓮

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