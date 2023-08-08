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金融業捐款220萬助宜蘭社福團體 你捐發票抽70吋大電視

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣金融總會首度到宜蘭舉辦「愛心公益嘉年華」園遊會，該總會號召各金融同業捐款220萬元捐給宜蘭各社福單位，另提供20萬元活動園遊券，民眾只要捐5張發票可兌換2張闖關抽獎券，憑券參加抽獎。圖／縣政府提供
台灣金融總會首度到宜蘭舉辦「愛心公益嘉年華」園遊會，該總會號召各金融同業捐款220萬元捐給宜蘭各社福單位，另提供20萬元活動園遊券，民眾只要捐5張發票可兌換2張闖關抽獎券，憑券參加抽獎。圖／縣政府提供

由全國各金融及保險單位組成的台灣金融總會首度到宜蘭舉辦「愛心公益嘉年華」園遊會，該總會近日號召各金融同業捐款220萬元將捐給宜蘭各社福單位，今天邀請民眾共襄盛舉，即日起只要捐5張發票可兌換2張闖關抽獎券，憑券參加抽獎，最大獎是70吋液晶電視。

金融保險業近年來積極投入公益，今年舉辦兩場愛心公益嘉年華，首場辦在宜蘭運動公園，時間是19日周六上午10點到下午3點。金融總會秘書長吳當傑今天與宜蘭縣長林姿妙共同為這項大型公益活動宣傳暖身，活動主要目的在於金融知識宣導與防詐，同時聚集各方之力關懷弱勢族群。

金融總會為了這場公益活動已整合各金融同業共同捐款220萬元，將捐給宜蘭各社福團體，同時有面額100元、共2000張園遊券，合計20萬元的園遊券無償提供給社福團體或由現場民眾購買；嘉年華園遊會有100多個攤位，其中公益美食34攤，美食攤經是由縣府邀集農民、原住民及弱勢團體設攤。

縣政府與金融總會邀請民眾做公益，即日起持今年7至8月共5張紙本發票或電子發票，前往縣政府財政稅務局或羅東分局兌換闖關抽獎券，每人每次限兌換2張劵，限量6500張，活動當天現場也準備3000張券。

民眾參與現場金融知識闖關互動遊戲，集滿3戳章，可兌換紀念品環保袋及參加抽獎，獎項70吋液晶電視、掃地機器人、摺疊車、電烤箱、電扇、禮券及金融機構提供獎品超過100項好禮，發票全數轉贈社福團體。活動網頁http://www.sgf3535.tw/2023tfsr/。

宜蘭 電子發票 公益活動

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