綠島護蟹廊道有成效 繁殖季路殺死亡率降低至19％

以往綠島遊客爆量，曾爆發大批「奧氏後相手蟹」蟹媽媽慘死輪下，畫面令人不捨。交通部觀光局東管處委外進行綠島生態調查及陸殺改善實驗，實驗發現，奧氏後相手蟹的路殺死亡率從42％降低至19％。東管處呼籲，綠島暑假旅遊旺季適逢陸蟹繁殖季節，農曆25至29日期間的夜晚或清晨，遊客車輛務必減速慢行。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）2020年起委託特有生物研究保育中心進行綠島陸域生態資源調查計畫，包含陸域植物、陸蟹與陸寄居蟹、陸域昆蟲與哺乳類等生物資源，共記錄綠島陸蟹與陸寄居蟹共20種，更發現「顯著表方蟹」、「攀爬腫鬚蟹」及「林投攀相手蟹」是綠島新紀錄種，成功紀錄椰子蟹從幼蟹到成蟹的各期樣態。

東管處指出，夏季旅遊旺季期間也是陸蟹降海釋幼的高峰期，為確保牠們往返山海兩側不受干擾，東管處5至10月辦理「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，另委託特生中心進行護蟹廊道的改善試驗，透過設置瓦楞板及PVC管等導引設施於山海兩側的涵洞，引導陸蟹進入使用。

研究結果顯示，「奧氏後相手蟹」對照組路殺死亡率42％，試驗組降至19％，證實試驗改進措施有效地降低了路殺情況。不過去年繁殖季節久旱乾燥，導致陸蟹數量相對較少，試驗改善效益有限。東管處表示，此現象須進一步進行觀察與測試。