快訊

農曆七月12生肖有哪些共業禁忌？猴鼠龍防小人、虎馬狗別戲水

爆發5年！康寧大學斯里蘭卡學生淪屠宰黑工 高院判決出爐

多了高階功能但少了AI殺手級應用的iPhone 15 果粉埋單嗎

綠島護蟹廊道有成效 繁殖季路殺死亡率降低至19％

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
抱卵的奧氏後相手蟹。圖／東管處提供，莊育達攝影
抱卵的奧氏後相手蟹。圖／東管處提供，莊育達攝影

以往綠島遊客爆量，曾爆發大批「奧氏後相手蟹」蟹媽媽慘死輪下，畫面令人不捨。交通部觀光局東管處委外進行綠島生態調查及陸殺改善實驗，實驗發現，奧氏後相手蟹的路殺死亡率從42％降低至19％。東管處呼籲，綠島暑假旅遊旺季適逢陸蟹繁殖季節，農曆25至29日期間的夜晚或清晨，遊客車輛務必減速慢行。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）2020年起委託特有生物研究保育中心進行綠島陸域生態資源調查計畫，包含陸域植物、陸蟹與陸寄居蟹、陸域昆蟲與哺乳類等生物資源，共記錄綠島陸蟹與陸寄居蟹共20種，更發現「顯著表方蟹」、「攀爬腫鬚蟹」及「林投攀相手蟹」是綠島新紀錄種，成功紀錄椰子蟹從幼蟹到成蟹的各期樣態。

東管處指出，夏季旅遊旺季期間也是陸蟹降海釋幼的高峰期，為確保牠們往返山海兩側不受干擾，東管處5至10月辦理「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，另委託特生中心進行護蟹廊道的改善試驗，透過設置瓦楞板及PVC管等導引設施於山海兩側的涵洞，引導陸蟹進入使用。

研究結果顯示，「奧氏後相手蟹」對照組路殺死亡率42％，試驗組降至19％，證實試驗改進措施有效地降低了路殺情況。不過去年繁殖季節久旱乾燥，導致陸蟹數量相對較少，試驗改善效益有限。東管處表示，此現象須進一步進行觀察與測試。

東管處長林維玲說，綠島每年6至10月的旅遊旺季恰逢陸蟹繁殖季節，農曆25至29日的夜晚至清晨，遊客開車或騎車務必減速慢行，特別留意路面上的陸蟹生物，讓牠們能安全無慮地往返山海兩側。

林投攀相手蟹是綠島新紀錄種。圖／東管處提供，陳秀涓攝影
林投攀相手蟹是綠島新紀錄種。圖／東管處提供，陳秀涓攝影
特生中心人員在馬路上設置PVC管導引設施，引導陸蟹進入使用。圖／東管處提供
特生中心人員在馬路上設置PVC管導引設施，引導陸蟹進入使用。圖／東管處提供
攀爬腫須蟹。圖／東管處提供，陳歆攝影
攀爬腫須蟹。圖／東管處提供，陳歆攝影
顯著表方蟹。圖／東管處提供，陳歆攝影
顯著表方蟹。圖／東管處提供，陳歆攝影

綠島 觀光局

延伸閱讀

綠島新紀錄3陸蟹 山海廊道助生態旅遊永續

彭啟明指南部水庫大進補 鄭明典：西南風環境持續

中颱卡努遠離清晨解除陸上警報 13縣市大雨特報

卡努颱風估今晚觸東北角 是否續放颱風假氣象局這樣說

相關新聞

綠島護蟹廊道有成效 繁殖季路殺死亡率降低至19％

以往綠島遊客爆量，曾爆發大批「奧氏後相手蟹」蟹媽媽慘死輪下，畫面令人不捨。交通部觀光局東管處委外進行綠島生態調查及陸殺改...

斷水12天農田進水了 台東2期稻供水穩定待豐收

在農水署人員每天12小時搶修下，台東縱谷水稻田斷水12天已恢復供水。農水署台東管理處表示，只要未再有颱風侵襲，台東2期稻...

以「高雄147號」參賽 劉明青獲得台東長濱稻米競賽冠軍

繼今年度池上鄉「稻米達人競賽」結果揭曉後，第二場長濱鄉得獎名單公布。台東農改場指出，歷經田間初審及現場評審團官能品評，冠...

防疫辛苦 杏輝宜蘭馬拉松 設醫事人員競賽獎

縣府與杏輝集團主辦「2023杏輝宜蘭馬拉松」，規畫迎日出、賞芒草全新賽道，為了慰勞醫事人員對於防疫的辛苦付出，昨宣布設立...

閒置老舊 花蓮原民館將拆建 甄選營運模式

花蓮縣原住民會館閒置多年，被審計單位要求活化，縣府考量建物結構有安全疑慮，決定拆除重建，打造為原住民族特色文化觀光主題館...

兌現政見 基市府「親子電影院」開幕

基隆市長謝國樑兌現競選承諾，在市府成立「親子電影院」昨開幕，謝說，市民帶孩子來市府洽公，也能順道看場電影，有處優質空間歇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦