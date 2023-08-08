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焚風加連續高溫 台東釋迦東方果實蠅密度升高

中央社／ 台東縣8日電

近日台東吹焚風又是高溫天氣，農業部台東區農業改良場監測到釋迦等果樹的東方果實蠅蟲數有升高趨勢，呼籲農民加強防範。

台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，台東地區近來高溫炎熱，經田間害蟲密度監測結果顯示，部分果樹產區東方果實蠅蟲數有升高趨勢，呼籲農友加強巡視果園，適時採行防治措施，降低害蟲密度，避免果實受害，導致腐爛或提前落果而影響果實產量與品質。

台東區農業改良場表示，東方果實蠅俗稱「蜂仔」，為果樹類重要害蟲，寄主範圍廣達150種以上，雌蟲產卵於果實，幼蟲孵化後蛀食果肉造成腐爛、落果，嚴重影響產量及品質。

由於東方果實蠅飛行及搜尋寄主果實的能力相當強，常於果實轉色或近5至6分熟時即行產卵為害；田間密度高時，未套袋果實幾乎無法倖免。目前正值台東地區番荔枝（釋迦）、酪梨、芒果產季，部分果樹如文旦柚亦接近採收期，農友務必加強注意採取防治措施。

有關東方果實蠅防治，台東區農改場建議加強田間衛生管理，清除受害落果，並行果實套袋防範此蟲為害。定時更新果實蠅誘殺資材，利用甲基丁香油誘殺雄蟲，每公頃4至8組，誘殺雄蟲，降低東方果實蠅交尾機會。

也可採取顏色誘殺，果實蠅對黃色具有趨性，可於樹下懸掛黃色黏蟲紙或黃色黏膠誘殺，同時做為田間監測果實蠅密度參考。於果實採收前2個月，在果園週遭雜樹林點噴「0.02%賜諾殺濃餌劑」10倍稀釋液，全面誘殺雌蟲及雄蟲。

化學防治方面可參考農藥資訊服務網或植物保護資訊系統作物核准使用藥劑防治，並遵守安全採收期規定。

台東 東區 高溫

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