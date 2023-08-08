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斷水12天農田進水了 台東2期稻供水穩定待豐收

中央社／ 台東縣8日電

在農水署人員每天12小時搶修下，台東縱谷水稻田斷水12天已恢復供水。農水署台東管理處表示，只要未再有颱風侵襲，台東2期稻將穩定供水，期待豐收。

台東縣稻米主要產區台東縱谷，灌溉取水的卑南溪沿線池上圳、關山大圳、鹿野圳、卑南圳等水圳取水土堤7月27日遭颱風杜蘇芮沖毀，導致農田斷水，原預計1星期搶修完成，未料又遇到颱風卡努接續破壞，等待12 天，昨天傍晚取水口終於進水了。

鹿野地區農會前理事長涂進榮今天接受中央社記者訪問表示，許多剛插秧的水稻田已出現龜裂；正要整田插秧的田，因缺水無法打田插秧，看著秧苗一天一天長大，「從秧苗寶寶都變阿祖了」，感謝農水署人員，終於進水了。

立委劉櫂豪表示，現正值農民插秧季節，許多農民連日向他陳情農田缺水問題，農業部農田水利署台東管理處水利委員周敏勝也在第一時間向他反映，他持續與台東管理處保持聯繫，了解搶修進度。

劉櫂豪表示，昨天他特地與農水署台東管理處長莊進忠前往關山圳和池上圳現勘，在農水署人員積極搶修下，昨天傍晚恢復供水，讓農作物順利生長。

「感謝工作人員」莊進忠說，為了讓農田早點有水，工作人員很辛苦，從7月29日到8月7日，每天都工作12小時，他們的老婆抱怨「乾脆不要回來」。

莊進忠表示，因昨天傍晚進水，在「水頭」的農田都有「喝到水了」，在「水尾」的農田最遲今天下午都會進水，今年的2期稻目前供水穩定，如果未再有颱風侵襲，就可期待大豐收。

台東 颱風

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