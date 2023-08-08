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86歲原民禮儀師 子女心中大英雄

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣長饒慶鈴昨頒獎表揚長濱鄉模範父親邱繼興（右二），稱讚他退而不休，86歲還在當禮儀師。記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴昨頒獎表揚長濱鄉模範父親邱繼興（右二），稱讚他退而不休，86歲還在當禮儀師。記者徐白櫻／攝影

台東縣政府昨表揚今年各鄉鎮模範父親，縣議員楊招信在農業領域辛勤耕耘，晨昏定省雙親、教育子女不遺餘力；公職退休的邱繼興活到老學到老，空大畢業後以82歲高齡考取證照，成為全台首名原住民禮儀師，至今86歲仍為族人服務不退休，縣長饒慶鈴稱讚，獲獎父親都是子女心目中的大英雄。

今天是父親節，饒慶鈴昨頒獎表揚20名台東縣模範父親，身兼台東地區農會理事長的縣議員楊招信到場受獎，獲熱烈掌聲肯定；最高齡受獎者為池上鄉89歲謝春堂，太麻里鄉青山農場創辦人蔡青山，帶著一家人推廣金針花產業，也獲獎表揚。

邱繼興表示，早年曾參加農技團，被派往中美洲友邦巴拿馬偏遠地區服務2年，巡迴各社區學校種植玉米，公職退休後研讀空大生命服務學程，陸續考取喪禮服務丙級及乙級證照，82歲時獲內政部核發禮儀師證書。

「原住民殯葬處理不能隨隨便便！」邱繼興說，當年念空大學分及考證照出發點很單純，希望在部落導入簡約儀式，不要過於鋪張浪費，有了證照後更不能休息，目前跟小孩一起從事殯葬業。

邱繼興長子邱泰運說，父親是家中典範，勤學精神讓子女終身受用，甚至影響孫子讀書態度考取原民特考榜首，獲獎實至名歸。

空大 台東 子女

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