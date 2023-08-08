閒置老舊 花蓮原民館將拆建 甄選營運模式

花蓮縣原住民會館閒置多年，被審計單位要求活化，縣府考量建物結構有安全疑慮，決定拆除重建，打造為原住民族特色文化觀光主題館舍。

花蓮縣原住民會館興建逾40年，位在花蓮市重慶路與信義街口，為一棟4層樓建物，14年前當地社團撤出後閒置至今。早期館內有40個房間，提供部落到市區洽公、就醫的原住民住宿，不過1990年旅宿業興盛，會館因設備老舊逐漸沒落，2009年底與當地協會結束合作後便無人使用，附近市場流動攤販偶爾占用館舍周圍擺攤與堆放物品，造成環境雜亂。

縣府原住民行政處指出，會館建物耐震係數不符最新規定，結構歷經多次地震有安全疑慮，加上館內設施老舊，經評估決定拆除重建，目前已封閉會館外出入口。

原民處部落經濟科表示，目前還未確定建物拆除期程，初步規畫在原址建一棟3層樓建物。提案計畫須以花蓮原住民為核心，選擇「綠色農特產」、「永續旅遊」或「生活工藝」其中一項主題，融入創意、政府的發展策略，並參考建物容積資料規畫，形式不限服務行銷、服務體驗、串聯性服務等。

提案通過初選的前10名，可獲1萬元獎金；進入決選前3名，原民處將依名次頒發8萬、5萬及1萬元獎勵金，並評估提案內容。