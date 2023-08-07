台東網路代替馬路遠距醫療 優化偏鄉離島專科診

台東縣地形狹長，且醫院多集中在台東市區，台東縣衛生局3年前引進高醫附設醫院及花蓮慈濟醫院團隊打造5G遠距醫療門診，大幅增加民眾就診便利性，偏鄉及離島醫療品質再提升。

台東縣政府發布新聞稿指出，衛生局自民國109年5月起在11鄉鎮辦理遠距視訊診療，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科診療服務，隔年3月於蘭嶼及綠島設立全國第一個遠距心臟內科診別，大幅增加縣民就診便利性，也使2離島醫療品質再提升。

衛生局表示，為增進醫療資源及品質，今年斥資新台幣136萬元添購2台動脈血管檢測儀，分別裝置於蘭嶼及綠島衛生所，讓有慢性病居民能就近在衛生所看診及治療。

台東縣長饒慶鈴指出，台東從北到南的距離，如同西部的台中到屏東，但縣內僅有1家區域醫院、6家地區醫院，且多集中在台東市區，3年前引進高醫附設醫院及花蓮慈濟醫院團隊打造5G遠距醫療門診，讓台東人的平均餘命提高了1.15歲。

她說，有了5G遠距視訊診療，鄉親可就近在衛生所看診及檢查，不用再花上1天的時間看病，以「網路代替馬路」的就醫模式，改善就醫方便性。

台東縣衛生局長孫國平指出，台東縣遠距醫療與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，衛生所透過視訊診療讓醫學中心專科醫師親自看診，使偏鄉離島民眾不必舟車勞頓，可到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務。

衛生局表示，遠距醫療開辦以來，鄉親評價非常好，讓民眾身心更健康，提升醫療品質。住在長濱一對老夫妻，阿嬤從42歲中風後就一直是阿公陪伴及照顧，長濱鄉到市區就醫需要花很長的時間在往返車程上。

自從長濱衛生所開始實行遠距醫療，衛生局指出，有眼科、皮膚科、耳鼻喉科專科醫療，阿公得知後非常感動，當身體不適時就會到衛生所看診及諮詢。

新聞稿中，這名阿公表示，「鄉下真的不容易找到醫師看診，以前當皮膚癢難耐，都要忍耐到外縣市才能就醫，很感謝遠距醫療能讓高醫的醫師看診。」