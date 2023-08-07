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基市府「親子電影院」開幕 民眾帶孩子洽公還能看電影

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府「親子電影院」今天開幕，市長謝國樑說，來來民眾帶孩子來洽公，將多一處優質空間短暫休憩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府「親子電影院」今天開幕，市長謝國樑說，來來民眾帶孩子來洽公，將多一處優質空間短暫休憩。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑兌現競選承諾，在市府成立的「親子電影院」今天開幕。謝國樑說，一直希望基隆市能有更多室內休憩和活動空間，親子電影院開放後，民眾帶孩子來市府洽公，就能看看電影，有個優質空間短暫休憩。

謝國樑去年初投入市長選舉時，提出上任後在市府成立親子電影院的政見。他的構想來自到新加坡樟宜機場時，發現機場有這樣的空間設計，認為市府也應該有處舒適的親子娛樂空間，相信這是身為家長的市長以及多數父母共同的心聲。

市府親子電影院設在市府1樓正門旁的「市民接待室」，曾是前市長「與民有約」的對話場地。市府團隊通力合作，由基隆市工策會向企業募集影音設備，綜合發展處負責設備管理及電影院空間維護，文化局協助取得電影授權，社會處同仁負責播放及現場服務。

市府綜發處表示，親子電影院開放時間為周一到周五上午9點到12點、下午1點30分到5點，提供0到12歲兒童觀賞影影，6歲以下需有1名家長或成年人陪同。

民眾進入電影院前應先進行手部消毒，身體不適或體溫超過37.5度將不得入場。電影院內禁止飲食，設備故障或有大面積髒汙狀況，現場同仁會通報市府庶務科處理。每周五傍晚清潔消毒，確保環境衛生。

文化局說，「夏日電影院」6月起在基隆表藝中心外牆，播放《笑笑羊大電影：外星人來了》、《石器小英雄》、《小麻煩當家》及《北極戰隊》4部動畫，8月20日播映完畢後，會在市府親子電影院繼續播放。

基隆市政府「親子電影院」今天開幕，市長謝國樑說，來來民眾帶孩子來洽公，將多一處優質空間短暫休憩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府「親子電影院」今天開幕，市長謝國樑說，來來民眾帶孩子來洽公，將多一處優質空間短暫休憩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府「親子電影院」今天開幕，市長謝國樑說，來來民眾帶孩子來洽公，將多一處優質空間短暫休憩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府「親子電影院」今天開幕，市長謝國樑說，來來民眾帶孩子來洽公，將多一處優質空間短暫休憩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府「親子電影院」今天開幕，市長謝國樑說，來來民眾帶孩子來洽公，將多一處優質空間短暫休憩。圖／基市府提供
基隆市政府「親子電影院」今天開幕，市長謝國樑說，來來民眾帶孩子來洽公，將多一處優質空間短暫休憩。圖／基市府提供

電影 親子

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