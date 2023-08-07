他生育1子2女並和妻子撫養7孩兒長大 獲模範父親表揚
基隆市中山區模範父親陳嘉和與妻子陳碧蓮生育1子2女，早年得知長女的劉姓高中女同學孤苦無依，將她帶回照顧，後來陳嘉和的姊姊和姊夫半年內先後去世，再將3名讀國、高中甥女接回家同住，兩人一路照顧7名孩子長大，獲得親友及鄰居肯定，今天接受基隆市長謝國樑公開表揚。
明天是父親節，市府今天在4樓禮堂舉辦模範父親、好人好事代表表揚大會。謝國樑逐一表揚7個行政區和原住民族模範父親、好人好事代表，肯定受獎者是社會安定進步的原動力。
今年模範父親名單為原住民族林德興、中正區江鐵良、暖暖區毛祖堯、信義區邱石頭、七堵區高義輝、安樂區沈義傳、仁愛區張松茂、中山區陳嘉和。好人好事代表名單為原住民族江金吉、信義區郭李善、中正區楊鳳妹、中山區呂清福、安樂區陳善煜、仁愛區張金來、暖暖區高明秋、七堵區邱國英。
陳嘉和的大女兒讀瑞芳高工時，劉姓女同學在同住的爺爺去世後，獨自生活。陳嘉和與妻子討論後，將劉女帶回照顧，一路栽培她到大學畢業，完成婚禮。陳嘉和今天接受表揚，劉女也帶著孩子出席，和樂融融。
陳嘉和夫妻都是慈濟志工，陳嘉和覺得自己很好命，因為他有7個小孩，長大成人後都各自有所發揮，能照顧自己，照顧家人。陳碧蓮認為助人最樂，有機會能幫助別人是件幸福的事。
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