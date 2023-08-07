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防疫辛苦了 杏輝馬拉松特設醫事人員競賽獎享國宴小吃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙向辛苦的防疫醫事人員加油打氣，鼓勵他們報名參加杏輝宜蘭馬拉松比賽，跑出健康好心情。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙向辛苦的防疫醫事人員加油打氣，鼓勵他們報名參加杏輝宜蘭馬拉松比賽，跑出健康好心情。圖／縣府提供

宜蘭縣政府與杏輝集團主辦「2023杏輝宜蘭馬拉松」規劃迎日出、賞芒草全新賽道，為了慰勞醫事人員對於防疫的辛苦付出，宣布設立全國醫事人員競賽獎項，各組取醫事人員優勝者表揚，此次活動除了提供特色小吃，結餘款也將做為培植體育人才及捐助弱勢之用。

杏輝集團在地深耕，董事長李志文藥師出身，繼去年舉辦首屆杏輝馬拉松吸引近4千人參加，今年再次舉辦比賽分成42公里、21公里、11公里、5公里休閒組，去年羅東博愛醫院就有260人報名參加。

縣政府與杏輝今舉辦活動宣傳，邀請醫師、牙醫師、中醫師、護理師、藥師等10多個醫事公會及醫院代表出席，宜蘭縣醫師公會理事長林旺枝率先報名，帶頭鼓勵各醫事人員參加運動

縣長林姿妙表示，大家一起走過疫情艱難時期，更深刻了解健康是無價之寶，這次馬拉松賽事規劃全新賽道，遠眺龜山島、沿蘭陽溪及梅花湖路跑，欣賞優美風景，縣政府會組成團隊參加，希望帶動縣民一起運動、守護健康。

杏輝醫藥集團總經理白友烺感謝醫事人員在疫情期間的努力，唯有透過運動健康的身體，才能提供堅強後盾，鼓勵醫事人員養成運動習慣，這次大會用心規劃，一定不能錯過。

比賽11月25日登場，正是宜蘭芒花盛開季節，主辦單位在路線規劃上先讓跑者在蘭陽溪旁自行車道迎接日出、欣賞芒花搖曳，接著跑在梅花湖旁賽道，感受湖畔明媚風光。

報名贈品有嚴選好米、果乾及及嬌澳蝦餅，杏輝贊助維他命膠囊，杏輝之友專櫃折價券，補給站有創意料理鴨賞刈包、肝花、棗餅、卜肉等國宴小吃，賽後品嘗米粉羹、金棗飲，吃出在地好滋味。報名連結https://irunner.biji.co/Yilansinphar2023

宜蘭縣醫師、牙醫師等10多個醫事公會及醫院代表出席力挺杏輝宜蘭馬拉松賽事，縣醫師公會理事長林旺枝率先報名，帶頭鼓勵各醫事人員參加運動。圖／縣府提供
宜蘭縣醫師、牙醫師等10多個醫事公會及醫院代表出席力挺杏輝宜蘭馬拉松賽事，縣醫師公會理事長林旺枝率先報名，帶頭鼓勵各醫事人員參加運動。圖／縣府提供

馬拉松 醫師 運動

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