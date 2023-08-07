基市府推親子電影院 提供洽公民眾友善空間
為提供洽公民眾友善空間，基隆市政府今天推出「親子電影院」，讓孩童隨家長到市府洽公時享有優質休憩環境。
基市府今天下午舉辦「親子電影院」開幕記者會，基隆市長謝國樑致詞時指出，「親子電影院」的概念發想，借鏡新加坡樟宜機場的設計，讓家長在洽公等待與親子互動之間獲得雙贏，現場也安排志工協助。
他表示，「親子電影院」是由基市府1樓的市民接待室所改造，由基隆市工商發展投資策進會向企業募集影音設備，市府相關局處負責設備管理、空間維護、電影授權取得等工作。
基隆市府指出，「親子電影院」開放時間為每週一至週五的上午9時至中午12時、下午1時30分至傍晚5時，提供0至12歲的兒童觀賞，6歲以下兒童需有1名家長或成年人陪同入場，禁止飲食。
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