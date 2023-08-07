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花蓮原住民會館閒置將拆建 縣府公開甄選營運模式
花蓮縣原住民會館在40年前建好，14年前當地社團撤出後閒置至今，花蓮縣審計室要求活化。縣府考量建物結構有安全疑慮，決定拆除重建，並公開甄選民眾創新營運想法，總獎金24萬元，預計朝原住民族文化觀光特色主題，重新打造原住民族館舍。
花蓮縣原住民會館位在花蓮市重慶路與信義街口，為一棟4層樓建物，當時館內有40個房間，提供部落到市區洽公、就醫的原住民住宿，不過1990年旅宿業興盛，會館因設備老舊逐漸沒落，2009年底當地協會結束合作後便無人使用，附近市場流動攤販偶爾占用館舍周圍擺攤與堆放物品，造成環境雜亂。
縣府原住民行政處指出，會館建物耐震係數不符最新規定，結構歷經多次地震有安全疑慮，加上館內設施老舊，經審慎評估決定拆除重建，目前已封閉會館外出入口。
原民處部落經濟科表示，目前還未確定建物拆除期程，初步規畫在原址興建一棟3層樓建物。即日起至20日止辦理營運構想徵件活動，個人、民間團體、工作室、學校、公司均可報名，盼以公私協力方式，集結民眾創新構想，打造極具特色的原住民族館舍。
部落經濟科說，提案計畫須以花蓮原住民為核心，選擇「綠色農特產」、「永續旅遊」或「生活工藝」其中一項主題，融入創意、政府的發展策略，並參考建物容積資料規畫，形式不限於服務行銷、服務體驗、串聯性服務等。
提案通過初選的前10名可獲得1萬元獎金，進入決選的前3名，原民處另將依名次頒發8萬元、5萬元及1萬元的獎勵金並評估提案內容，徵件詳情及報名方式可至徵件網站及原民處官網查詢。
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