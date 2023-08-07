快訊

他花4700買貴賓狗 ！越養越不對勁急送醫 獸醫傻眼揭驚人真相

勞工文化差異！台積電美國廠卡關又被美工會嗆 他嘆：忘記張忠謀提醒過

AI股回神仍沒挺住 台股漲152點收16,996點 萬七得而復失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮原住民會館閒置將拆建 縣府公開甄選營運模式

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣原住民會館閒置14年將拆除重建，縣府公開甄選民眾創新營運想法。本報資料照片
花蓮縣原住民會館閒置14年將拆除重建，縣府公開甄選民眾創新營運想法。本報資料照片

花蓮原住民會館在40年前建好，14年前當地社團撤出後閒置至今，花蓮縣審計室要求活化。縣府考量建物結構有安全疑慮，決定拆除重建，並公開甄選民眾創新營運想法，總獎金24萬元，預計朝原住民族文化觀光特色主題，重新打造原住民族館舍。

花蓮縣原住民會館位在花蓮市重慶路與信義街口，為一棟4層樓建物，當時館內有40個房間，提供部落到市區洽公、就醫的原住民住宿，不過1990年旅宿業興盛，會館因設備老舊逐漸沒落，2009年底當地協會結束合作後便無人使用，附近市場流動攤販偶爾占用館舍周圍擺攤與堆放物品，造成環境雜亂。

縣府原住民行政處指出，會館建物耐震係數不符最新規定，結構歷經多次地震有安全疑慮，加上館內設施老舊，經審慎評估決定拆除重建，目前已封閉會館外出入口。

原民處部落經濟科表示，目前還未確定建物拆除期程，初步規畫在原址興建一棟3層樓建物。即日起至20日止辦理營運構想徵件活動，個人、民間團體、工作室、學校、公司均可報名，盼以公私協力方式，集結民眾創新構想，打造極具特色的原住民族館舍。

部落經濟科說，提案計畫須以花蓮原住民為核心，選擇「綠色農特產」、「永續旅遊」或「生活工藝」其中一項主題，融入創意、政府的發展策略，並參考建物容積資料規畫，形式不限於服務行銷、服務體驗、串聯性服務等。

提案通過初選的前10名可獲得1萬元獎金，進入決選的前3名，原民處另將依名次頒發8萬元、5萬元及1萬元的獎勵金並評估提案內容，徵件詳情及報名方式可至徵件網站及原民處官網查詢。

花蓮縣原住民會館老舊閒置，縣府將拆除重建。本報資料照片
花蓮縣原住民會館老舊閒置，縣府將拆除重建。本報資料照片

原住民 花蓮

延伸閱讀

花蓮環保餐具清洗中心動工 預計112商家將餐具送洗

花蓮公告開放撿縣內漂流木 中央管河川仍屬禁區

下午花蓮瑞穗測得39.8度超高溫 雙北9測站飆破37度

花蓮這路口半年開4千件跨雙白線罰單 研議改罰不讓行人

相關新聞

花蓮原住民會館閒置將拆建 縣府公開甄選營運模式

花蓮縣原住民會館在40年前建好，14年前當地社團撤出後閒置至今，花蓮縣審計室要求活化。縣府考量建物結構有安全疑慮，決定拆...

那麼厲害！ 82歲考取證照成原民第一位禮儀師

台東縣政府表揚今年度各鄉鎮模範父親，縣議員楊招信畢生在農業領域辛勤耕耘，晨昏定省雙親、教育子女不遺餘力。公職退休的邱繼興...

熱氣球嘉年華亮點！遊客迎今天第一道曙光 震撼直呼：等待非常值得

2023台東熱氣球系列活動之一的太麻里迎曙光今早登場，清晨5點10分左右，眾多遊客及歌迷在沙灘迎來今天全台第一道曙光，耀...

田寮河畔違停 樹上「空襲」鳥屎、魚

基隆田寮河美猴橋、金雞橋間仁一路旁行道樹，吸引鷺科鳥類築巢，市府塗銷路邊停車格，以免車輛被鳥類排泄物「轟炸」，卻仍有人違...

明年完工…花蓮環保餐具清洗中心 112商家參與

花蓮縣環保局推動環保餐具清洗中心，要讓東大門夜市紙製餐具減量，卻被議員質疑，洗一個碗要35元惹議。環保局後來改為包月降低...

花蓮環保餐具清洗中心動工 預計112商家將餐具送洗

花蓮縣環保局推動環保餐具清洗中心，要讓東大門夜市紙製餐具減量，卻被議員質疑，洗一個碗要35元惹議。後來環保局改為包月方式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦