那麼厲害！ 82歲考取證照成原民第一位禮儀師

台東縣政府表揚今年度各鄉鎮模範父親，縣議員楊招信畢生在農業領域辛勤耕耘，晨昏定省雙親、教育子女不遺餘力。公職退休的邱繼興活到老學到老，空大畢業後以82歲高齡考取證照，成為全台首位原住民禮儀師，86歲仍為族人服務不退休，獲獎父親無一不是子女心目中的大英雄。

明天是父親節，台東縣提前致賀，縣長饒慶鈴頒獎表揚20人。池上鄉89歲謝春堂是今年度最高齡模範父親，身兼台東地區農會理事長的縣議員楊招信受肯定，太麻里鄉創辦青山農場，推廣金針花產業的蔡青山也在表揚名單上。

邱繼興多年前從長濱鄉民代表會退休，早年曾參加農技團，因為具備原住民身分，被派往中美洲友邦巴拿馬偏遠地區服務2年，巡迴各社區學校種植玉米。公職退休後研讀空大生命服務學程，陸續考取喪禮服務丙級及乙級證照，82歲獲內政部核發禮儀師證書。

「原住民殯葬處理隨隨便便、很馬虎，我覺得不好！」邱繼興說，當年會去念空大學分及考證照的出發點很單純，希望在部落導入簡約儀式，不要過於鋪張浪費，有了證照之後更不能休息，目前跟小孩一起從事殯葬業。

邱繼興是家中3個小孩的良好典範，甚至影響孫子考取原住民特考榜首。長子邱泰運說，父親的勤學精神讓子女終身受用無窮，獲獎實至名歸。