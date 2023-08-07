熱氣球嘉年華亮點！遊客迎今天第一道曙光 震撼直呼：等待非常值得

2023台東熱氣球系列活動之一的太麻里迎曙光今早登場，清晨5點10分左右，眾多遊客及歌迷在沙灘迎來今天全台第一道曙光，耀眼金色光芒壟罩全場，帶給現場觀眾不小震撼與感動，眾人大呼不虛此行，等待非常值得。

熱氣球光雕音樂會已在鹿野高台、三仙台及池上大坡池舉辦過四場次。受颱風影響，太麻里光雕音樂會暨迎曙光活動延至今天舉辦，清晨4點鐘，眾多遊客及歌迷在曙光園區聆聽音樂演唱，沙灘上布置台東球、曙光球、彩虹球、南瓜球及天際藍等5顆球，隨曙光傳遞幸福的正能量。

縣府指出，太麻里排灣族語為Tjavualji，意為「太陽升起的地方」，這裡每日迎接台灣清晨第一道曙光，能將東海岸美景盡收眼底，一生一次要來看一次日出。