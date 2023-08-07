田寮河畔違停 樹上「空襲」鳥屎、魚

基隆田寮河美猴橋、金雞橋間仁一路旁行道樹，吸引鷺科鳥類築巢，市府塗銷路邊停車格，以免車輛被鳥類排泄物「轟炸」，卻仍有人違停。記者昨直擊有輛車車頂、玻璃遭襲擊，車頂竟還有條魚，研判親鳥育雛掉落，形成「下魚」罕見場景。

甚至有魚掉落車頂。記者邱瑞杰／攝影 每年5至9月鷺科繁殖季，美猴橋、金雞橋間田寮河畔仁一路、信一路行道樹，小白鷺、黃頭鷺和夜鷺現蹤築巢、產卵、育雛。其中仁一路左側前段畫設機車停車格，後段畫設汽車停車格，當地人大多知道樹上有鳥巢，懂得避開，外地遊客不熟悉，停車常釀「慘劇」。

市府考量收費供人停車，卻讓車主遭「屎襲」感受欠佳，加上鄰近信義國小地下停車場啟用，5月下旬塗銷美猴橋、金雞橋間仁一路旁停車格，改畫紅線禁止停車，警方也會嚴格取締違停。

每逢假日停車格一位難求，美猴橋、金雞橋間的仁一路旁停車格雖已塗銷，並改畫紅線，昨仍見停放成排車輛。有輛白色車因停放較長，車身滿是鳥屎，前擋風玻璃有數十處「彈著點」，排泄物流瀉，有人形容像夜空煙火，也有人說是潑墨畫。