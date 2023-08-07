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明年完工…花蓮環保餐具清洗中心 112商家參與
花蓮縣環保局推動環保餐具清洗中心，要讓東大門夜市紙製餐具減量，卻被議員質疑，洗一個碗要35元惹議。環保局後來改為包月降低成本，總經費約8千萬，預計有112商家參與洗餐具行列。議員呼籲配套措施要做好，更不要強迫店家加入。
環保局昨天舉行「花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程」開工典禮，預計明年底前完工，將成為全國首家公營環保餐具清洗中心。
環保局廢棄物管理科長張華砡說，東大門夜市加上周邊商家約740家，目前有意願參與餐具清洗家數是112家，夜市攤商共400家，不過餐飲可內用的僅59家，預計這59家都會把餐具送洗。營運成本每個月90萬元，依店家送洗餐具數量，可選包月6000元計費或以量計費，平均每個餐具收費約2.2元，每年也將依參與店家的數量調整價格。
環保局說，清洗中心將設2台十三槽式洗碗機，每年估可減1800萬個一次性餐具，減少約4500公噸碳排量。
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