台東河川地開放種西瓜、洋香瓜 背後原因不單純

杜蘇芮颱風重創台東關山、鹿野一帶河川地的瓜田40公頃，有人質疑河川區域栽種作物，申請天然災害現金救助不合理。第八河川局指出，河川地可依規定栽種合法作物，台東溪流揚塵嚴重，無論是在卑南溪推動梯田水覆蓋或裸露地栽種瓜果都能抑制揚塵，依法申請栽種者確實可申請救助。

上月底颱風來襲，關山西瓜27.5公頃、洋香瓜6.5公頃受損，鹿野鄉公所也提報西瓜浸水，受損面積6公頃。公所指出，依據農委會公告，西瓜每公頃救助金額6萬2000元，洋香瓜每公頃救助金額8萬元，救助並非年年都有。

災損瓜田位處河川區，早年政府擔心高灘地遍植高莖作物阻塞水流，溝通過程產生不少衝突，天然災害現金救助公布後，網友質疑，果農不該在河川區域栽種作物，領取補償不合理。

第八河川局管理課指出，2009年起開放卑南溪河床讓農民種植作物，藉由自發性灌溉及耕作覆蓋河床裸露地，增加地表磨擦力、降低風速，以達抑制揚塵目的，已核准面積約155公頃。以申請條件來說，必須是經洪水沖失原有植被，自然裸露的地區才能申請，農民也要提出如鋪塑膠布、水帶、編稻草等抑制揚塵配合措施才能通過審查。

局長李宗恩說，河川局依據河段特性採用因地制宜管理措施，作物種類是依據河寬、坡降、流速及高灘地水深等條件綜合評估，河川高灘地種植區域劃分不同等級，各河川局會勘認定，合法申請的作物可申請災損補助。