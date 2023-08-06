花蓮縣推農田生態給付 友善耕種最高可領7萬元

花蓮縣政府鼓勵農友採用友善環境耕作，配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫，去年輔導5鄉150多名農民取得獎勵金，農田面積逾137公頃，居全台之冠，若為水梯田又營造友善生態環境，最高可領7萬元。今年縣府延續計畫，持續守護農地生態環境。

農業部林業及自然保育署統計，有近6成保育類野生動物棲息地，位於民眾居住生活環境，像是淺山丘陵、平原及海岸地區等，因棲地分散，食物來源不穩不利繁衍，恐面臨絕種危機。因此制定「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，鼓勵民眾友善農作，營造有利生物多樣性環境。

縣府農業處長陳淑雯表示，縣內重要棲地生態服務給付保育棲地，包含水田及水梯田等，以「生態薪水」為概念，透過給予友善環境的生產者獎勵津貼，鼓勵農民維護農田生態系。

陳淑雯指出，單筆農地面積1分地以上即可申請，給付分成棲地維護、棲地營造與棲地成效給付，條件為田區需終年蓄水、不使用除草劑、毒餌、鳥網，農產品須符合農藥安全檢出。查核通過後，每公頃水梯田可獲得3萬元、水田2萬元；如配合計畫營造友善生態棲地環境，依成效每案可再獲得1至4萬元的獎勵。

陳淑雯說，花蓮實施區域原本僅有吉安、豐濱與卓溪鄉3鄉，去年加入壽豐與富里鄉，共輔導153名農民獲得重要棲地生態服務給付獎勵金，營造友善生態農田棲地超過137公頃，面積是全國最多。