基隆新設自來水管線 5萬多戶今晚10點起停水或降壓供水

自來水公司在基隆市田寮河喜豬橋新設500mm管線，前置作業已完成，預計今晚10點起施工，明晚9點完成，全市共達1萬8846戶停水，水壓降低戶數則有3萬9843戶，合計影響戶數5萬8689戶。水公司提醒用戶儲水備用，水壓降低期間應關閉抽水機電源。

水公司表示，為了加強基隆市中正區、信義區用戶供水穩定，計畫在忠一路到喜豬橋間新設500mm管線。工程將在6日晚上10點起施作，7日晚上9點完成，如工時縮短將提前供水，但停水復水，偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間。

自來水公司公布停水及水壓降低區域，提醒用戶及早因應。

停水區域（高地區）：中正區：海濱、正濱、中正、中濱、建國、砂灣、真砂、正砂、中砂、入船、正船、中船、港通、義重、正義、信義和德義里。

信義區：仁壽、仁義、義昭、義幸、義民、義和、智慧、智誠、禮儀、禮東、信綠、東信、東光、東明、東安、孝忠和孝深里。

仁愛區：林泉、花崗、虹橋、水錦、智仁、和明、忠勇、玉田、仁德、博愛、福仁、誠仁、吉仁、育仁、英仁、龍門、德厚、曲水、崇文、文安、兆連、獅球、書院、朝棟、光華、明德、同風、文昌和新店里。

中山區：新建、安民、安平、中山、民治、中興、仁正、健民、通化、居仁、通明、和平、仙洞、太白、西康、西定、西華和西榮里。

安樂區：西川、定國、定邦、慈仁、安和及樂一里一帶。

水壓降低區域（平地區）：中正區：正濱、中正、中濱、正砂、正船、港通和德義。信義區：仁壽里。仁愛區：花崗、和明、忠勇、玉田、仁德、博愛、崇文、文安、兆連、書院、朝棟、光華、明德、同風、文昌和新店里。