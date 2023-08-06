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縱谷藝術季 萌樣作品打卡熱點

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

「縱谷大地藝術季漂鳥197」8件作品建置完成，台東縣關山鎮農會碾米廠外牆出現一隻五彩鹿，欲言又止的雙眸彷彿訴說千言萬語，萌樣吸引不少人專程來「找鹿」。鎮公所表示，這次作品吸引遊客深入鄉間小路拍照打卡，歡迎大家來體驗慢活城鎮的人文氣息。

縱谷藝術季進入第5屆，今年藝術設置從池上往南延伸，池上鄉3件、關山鎮2件及鹿野鄉3件，邀請9位國內外藝術家參與創作，增加遊客駐足及停留縱谷時間。

新銳藝術家何彥霖在關山農會碾米廠外牆創作「心之地」，紅色底色搭配繽紛彩鹿，遊客無須進入碾米廠，只要繞行東7線，從碾米廠後方可以看見作品全貌。英國藝術家喬治‧霍華斯George Howarth駐地創作「山、陽光與」位在親水公園觀景台，採用山脈、石頭、土及台灣獨有的野生動物構思作品。

鎮公所指出，何彥霖的作品高27公尺、寬10公尺，搭乘增高機獨力完成創作，五彩鹿欲言又止般的雙眸遠眺遠方山谷，彷彿在找一個能夠真正了解自己的那個人。遊客分享說，五彩鹿很療育，大人小孩都喜歡。

鎮長彭成豐說，兩件作品都得到不錯迴響，碾米廠外牆的迷濛鹿非常受歡迎，吸引遊客進入鄉間小路，找尋作品也來觀看美麗稻田，留下美好回憶。

藝術家 農會

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