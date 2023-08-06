花蓮慕谷慕魚 推景觀區收費導覽

花蓮秀林鄉人氣景點「慕谷慕魚生態廊道」聯外隧道7月通車，日前卻突然封閉管制。縣府表示，該處屬山地管制區，因仍有落石，考量安全不開放申請入山，正輔導部落成立自然人文生態景觀區，當地依柏合部落、銅門部落族人初步有共識要「收費導覽」，細節正在規畫。

縣府觀光處表示，依發展觀光條例「觀光地區與風景特定區及自然人文生態景觀區觀光保育費收取辦法」，觀光地區、風景特定區、自然人文生態景觀區為維持自然生態保育、永續經營，目的事業主管機關得公告一定範圍，對進入的旅客收取觀光保育費。

觀光處指出，目前全台已有屏東縣小琉球、屏東縣霧台鄉的阿禮、神山、大武3個部落畫為自然人文生態景觀區，像是霧台鄉的3部落就已收每人60元的觀光保育費。

慕谷慕魚生態廊道因聯外道路坍方封山7年，行政院公共工程委員會全額補助1億6600萬多元興建銅門一號隧道，7月1日通車，但才2個星期，7月中旬在入口處的銅門管制哨突然管制，讓想戲水的遊客敗興而歸，議員胡仁順批評縣府行政怠惰，未及早規畫，讓族人及旅遊業錯失暑假商機。

觀光處說，當地慕谷慕魚護溪產業發展協會曾於民國94年9月陳情欲畫設自然人文生態景觀區，縣府與秀林鄉公所積極協助，多次與部落居民協調，無法取得共識。去年因銅門隧道完工在即，再度啟動輔導措施，今年4月、6月開會，初步決議未來遊客須繳交觀光保育費，並有當地導覽人員陪同才能進入，將收入回歸地方創造永續。

觀光處表示，該區域涉及銅門及依柏合兩個部落，將分別成立景觀區，各自開部落會議通過，接著秀林鄉公所提出經營管理規畫，縣府再展開畫設景觀區的行政程序。

依柏合部落前晚開會全數通過，銅門部落正撰寫計畫書，預計10月開會。銅門部落會議主席葉順清說，銅門一號隧道通車後大批遊客進入，沿線道路、河床很多垃圾，且因車多路狹，交通壅塞，影響在地民眾的生活「部落歡迎遊客，但要完善規畫」。

縣府表示，封閉管制與景觀區畫設無關，是因銅門村為公告的山地經常管制區，7年前隧道坍方後，就停止入山證申請，雖然7月已恢復通車，但沿路仍有落石，為安全考量才不開放申請入山。