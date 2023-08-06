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基隆中正路候車亭人行道毀損 市府將修整

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市中正路就業中心前的公車候車亭，常有民眾等候搭車，但候車亭兩側數百公尺人行道，不僅狹窄，鋪面更是多處毀損，議員說「民眾寧願走在車道上」。市府會勘後決定移走路樹、重鋪人行道並整平高低差，市長謝國樑說，會繼續改善。

中正路是通往潮境公園、和平島等基隆觀光熱區的重要道路之一，但許多居民反映，往就業中心站的公車候車亭人行道，多年來破爛，早已不堪使用。

議員許睿慈說，居民連走在人行道都曾扭傷腳，有家長批評推娃娃車時，人行道狹窄顛簸，寬度不足1米，還得閃過滿是路樹樹根的坑洞，寧願走在危險車道上。

許睿慈表示，人行道路面四種介面高低落差大，民眾踢到可能摔倒，「誰來負責？」且也有落差達25公分的石階，與政府呼籲的行人友善無障礙空間背道而馳，要求全面整平改善。

議長童子瑋日前會勘時也被地磚絆倒。他說候車亭設計也對長者、嬰兒車與身障人士不友善，需跨過台階才能抵達候車座位區，不友善設計、疏於維管、私人占用，累積起來就是步行者空間使用的負面印象，降低步行與使用大眾運輸移動意願。

經市府會勘後，有三項決論，包括都發處會移走盤根錯節、影響人行道的路樹；工務處會重新鋪設人行道；公車處則會把與人行道與站牌的高低落差整平。

謝國樑表示，行車和行人空間，長久存在很多問題，他剛上任後全力推動行車友善空間，現在基隆車子多會禮讓行人，有很好成果，下階段就要打造更多的環境有更好的行人空間，會繼續改善人行道不理想的地方。

人行道 基隆 路樹

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