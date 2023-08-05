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「宜蘭的文化要走出去！」 宜蘭市推出舊城文化景點遊程

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭市公所推出「九芎拾光─漫遊蘭城」活動，規畫5條路線串聯宜蘭舊城的文化景點。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所推出「九芎拾光─漫遊蘭城」活動，規畫5條路線串聯宜蘭舊城的文化景點。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市是宜蘭的政治中心，也是文化薈萃之地，不過在觀光立縣的宜蘭，反而較少有遊客專門走訪宜市的文化景點。宜蘭市長陳美玲說，「宜蘭的文化要走出去」，今年8月到12月特別推出5條遊程路線，民眾可以搭乘觀光巴士暢遊宜蘭酒廠、蔣渭水故居等地，並有專人導覽，完全免費。

宜蘭市公所指出，宜蘭市自1812年清朝嘉慶年間設置噶瑪蘭廳，就一直是蘭陽平原的政治與文教中心，舊城區內的碧霞宮、昭應宮、光明寺等香火傳承悠久，也有南北館市場中工藝匠師傳承傳統技藝，是蘭城獨有的文化。

陳美玲表示，宜蘭市文化景點眾多且富有深刻內涵，過去卻較少串聯，遊客到宜蘭多選擇戶外景點，較少到宜蘭市深度旅遊，為了將宜蘭之美推廣到全國，今年8月19日開始到12月10日，規畫「九芎拾光─漫遊蘭城」活動，推出5條遊程路線，首次嘗試串聯市內的文化景點，分別是：

「舊城拾光」：昭應宮、宜蘭酒廠、九芎流月、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館及宜蘭人故事館。

「磚屬拾光」：慶和橋津梅棧道、津梅磚窯、橘之鄉蜜餞形象館(或是亞典菓子工廠)及阮義忠台灣故事館。

「拾光蹟」：陳氏鑑湖堂、南機場八角塔台、思源機堡及宜蘭市李科永紀念圖書館。

「社區拾光」：碧霞宮、鄂王社區光大巷、潘宅古井、光明寺、宜蘭河濱公園及西鄉廳憲德政碑。

「蘭城拾光」：幾米廣場、宜蘭中山公園、南北館市場、昭應宮、雲仙茶館(蔣渭水故居)及宜蘭行口。

市公所預計推出23梯次活動，每梯開放25人報名，報名後只需繳交200元保證金，活動當日可全額領回，還能獲得宜蘭散步地圖帆布包與小禮物等；公所邀請文史專家導覽解說，也請在地職人與部落客加入，盼透過地方的力量將蘭城之美推廣到全國。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

報名民眾還可獲得特製帆布包。圖／宜蘭市公所提供
報名民眾還可獲得特製帆布包。圖／宜蘭市公所提供
市長陳美玲表示，「宜蘭文化要走出去」，盼藉此活動推廣蘭城之美。圖／宜蘭市公所提供
市長陳美玲表示，「宜蘭文化要走出去」，盼藉此活動推廣蘭城之美。圖／宜蘭市公所提供
報名民眾可以搭乘巴士暢遊舊城景點，地方文史工作者導覽解說，且完全免費。圖／宜蘭市公所提供
報名民眾可以搭乘巴士暢遊舊城景點，地方文史工作者導覽解說，且完全免費。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭 蔣渭水 陳美玲

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