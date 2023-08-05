才剛通車…花蓮超夯景點慕谷慕魚因落石不開放 擬推景觀區收費導覽

花蓮秀林鄉人氣景點「慕谷慕魚生態廊道」聯外隧道7月通車，日前卻突然封閉管制。縣府表示，該處屬山地管制區，因仍有落石，考量安全不開放申請入山，此外，正輔導部落成立自然人文生態景觀區。當地依柏合部落昨晚開部落會議，銅門部落預計10月召開，族人初步有共識朝收費導覽方向規畫，細節正在討論規畫。

慕谷慕魚生態廊道因聯外道路坍方封山7年，行政院公共工程委員會全額補助1億6600萬多元興建銅門一號隧道，7月1日通車，但才2個星期，7月中旬在入口處的銅門管制哨突然管制，讓想戲水的遊客敗興而歸，縣議員胡仁順批評縣府行政怠惰，未及早規畫，讓族人及旅遊業錯失暑假商機。

花蓮縣政府觀光處說，當地慕谷慕魚護溪產業發展協會曾於民國94年9月陳情欲畫設自然人文生態景觀區，縣府與秀林鄉公所積極協助，多次與部落居民協調，無法取得共識。

去年因銅門隧道完工在即，再度啟動輔導措施，今年4月、6月開會研議，初步決議名稱暫定為「崖勇蘇漾」，就是清水溪的意思，未來遊客須繳交觀光保育費並有當地導覽人員陪同才能進入，將收入回歸地方創造永續。

觀光處表示，「崖勇蘇漾」自然人文生態景觀區涉及銅門及依柏合兩個部落，先各自召開部落會議通過，接著秀林鄉公所提出經營管理規畫，縣府再展開畫設景觀區的行政程序。

依柏合部落昨晚開會全數通過，銅門部落正撰寫計畫書，預計10月開會。銅門部落會議主席葉順清說，銅門一號隧道通車後大批遊客進入，沿線道路、河床很多垃圾，且因車多路狹，交通壅塞，影響在地民眾的生活。部落歡迎遊客，但要作好完善規畫。