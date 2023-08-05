基隆這處人行道長期不友善 議長會勘都絆倒

基隆市中正路就業中心前的公車站牌候車亭，平時有許多附近居民搭車使用，但通往候車亭兩側各百公尺人行道，長期以來很不友善，不僅狹窄，鋪面更是多處毀損、破洞、凹凸不平，連議長童子瑋昨會勘時都被凸起地磚絆倒。市長謝國樑表示，這是長久以來的問題，很多人行道不理想的地方，會繼續來改善。

中正路是通往潮境公園、和平島等基隆觀光熱區的重要道路之一，很多居民反映，往「就業中心站」公車候車亭人行道多年來都破破爛爛，早已不堪使用，盼新市長有新作為。

議員許睿慈說，居民連走路都曾經扭傷腳，有推娃娃車的家長批評，人行道太狹窄顛簸，寬度甚至不足1米，還得必須閃過滿是路樹樹根的坑洞，居民寧願走在車道上，但十分危險。

許睿慈表示，人行道路面四種介面高低落差大，民眾踢到可能踉蹌或摔倒，誰來負責？有落差高達25公分的石階，與政府呼籲的行人友善無障礙空間背道而馳，要求全面整平改善，保障當地居民與外地遊客行的安全。

議長童子瑋指出，候車亭本身的設計也對長者、嬰兒車與身障人士不友善，需要跨過不低的台階才能抵達候車座位區。因地磚不平，他就在會勘時被凸起的地磚絆倒。

童子瑋說，城市步行體驗是一個整體感受，不友善設計、疏於維管、私人占用，累積起來就是步行者空間使用的負面印象，降低步行與使用大眾運輸移動的意願。造成雖有人行道與騎樓，行人卻在這些本屬於自己的空間成為弱勢。期待市府更多公共建設的設計與管理能更貼近「人」，讓步行對所有身分與年齡者都是無慮的選擇。

經會勘有三項決論，都發處將把盤根錯節影響人行道的路樹移走，工務處會重新鋪設人行道，公車處則會把與人行道銜站牌的高低落差整平。