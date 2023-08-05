八斗子漁港除油汙 採樣釐清來源

卡努颱風侵襲後，基隆區漁會昨發現八斗子漁港出現大片油汙，市府等相關單位到場調查，懷疑是中油廢油槽的廢油流出，但中油表示，廢油槽已清空，不一定是中油的，已先行清除並採樣釐清。市府評估，目前並未影響漁船進出航道。

漁民說，颱風遠離後昨到八斗子漁港檢查漁船，發現岸邊海面有很多油汙，範圍很大，擔心影響出海及漁船設備。基隆區漁會獲報通知市政府、中油基隆營業處緊急應變。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，因為昨天是大潮，研判颱風海浪大，海水高過中油的汙油過濾池，雖然已經沒有油，但箱涵、池壁、管線可能仍有油汙，才會隨著海浪漏油出來。因油汙沒有揮發性味道，不像漁船用的柴油，傾向可能機油或是潤滑油之類。

但中油基隆營業處人員指出，廢油槽早已經清空，並沒有儲油，漏油的原因還要了解，採樣釐清。

市府表示，汙油是中油廢油槽、有人偷倒或漁船漏油導致，目前正在釐清，中油已先清除油汙避免擴大。油汙主要分布在港邊漁船靠泊處，沒有影響漁船航道，但造成漁船繩索、推進設備可能受汙染或受損，如何開罰待採樣結果釐清再決定。