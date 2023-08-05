聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡火奪命代價沉重 礁溪窄巷 畫紅線設消防栓

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉興農路1巷火災上月底奪走2條生命，住戶抗議道路狹小、車輛亂停影響消防車救災。礁溪鄉公所等昨天會勘，將改畫紅線，設置消防栓、拓寬路面。住戶感嘆代價太沉重。

縣府交通處表示，縣內狹小巷弄不少，若有相同狀況，可能導致救災延誤，已請各公所清查。礁溪鄉公所工務課表示，將於下周一前簽公文，優先處理。

上月24日下午，礁溪鄉興農路1巷發生火災，83歲林姓老婦與她58歲的兒子逃生不及死亡。當地住戶表示，聯外道路只有興農路1巷，路面狹小又畫白線，許多車輛停放，發生火警時消防車根本進不去，之前多次反映都不了了之。

居民說，當地在日治時期有3條聯外道路，鐵路電氣化封閉2條，只剩1條，之前發生過5次火災，住戶只能自己提水救火；如今畫紅線，卻是2條人命與1個破碎的家庭換來，代價太重。

礁溪鄉公所昨會勘。縣議員林聰池說，現在要亡羊補牢，除改畫紅線，應動用特別預算優先設消防栓與拓寬路面，避免憾事再發生。在場會勘單位和民眾都同意。

消防局礁溪分隊指出，縣內狹小巷道不僅一處，一般救災遇到類似情況，會讓小車先進入，從消防栓接水管增強水量，興農路1巷沒消防栓才造成水力不足，除增設消防栓，也分發住警器宣導安裝，盼民眾提前逃生。

火災

延伸閱讀

惡火奪2命代價沉重 宜蘭礁溪窄巷畫紅線亡羊補牢

南投超大豪雨仁愛鄉土石流、坍方 許淑華要求全力搶修救災

蘇花改蘇澳至和仁段刨鋪路面 8日至10日分段施工須改道

道路狹小車輛違停 礁溪惡火奪命 住戶：我們就該死？

相關新聞

乘客印象是「吐」 台汽大武站將拆除重建

國光客運年底全面退出台東縣，台東大武線也將走入歷史，許多民眾每次從高雄停靠大武休息站，多半只有「吐」的感受。鄉公所表示，...

惡火奪命代價沉重 礁溪窄巷 畫紅線設消防栓

宜蘭礁溪鄉興農路1巷火災上月底奪走2條生命，住戶抗議道路狹小、車輛亂停影響消防車救災。礁溪鄉公所等昨天會勘，將改畫紅線，...

改善大武崙溪擋土牆 水公司：趕辦中

基隆市大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，前年因結構龜裂土石崩落，僅覆蓋防水帆布，居民憂心大雨恐土石大規模坍崩至河道，嚴...

八斗子漁港除油汙 採樣釐清來源

卡努颱風侵襲後，基隆區漁會昨發現八斗子漁港出現大片油汙，市府等相關單位到場調查，懷疑是中油廢油槽的廢油流出，但中油表示，...

惡火奪2命代價沉重 宜蘭礁溪窄巷畫紅線亡羊補牢

宜蘭礁溪鄉興農路1巷火災奪走2條生命，住戶抗議道路狹小、車輛違停，消防車無法順利進入延誤救災時間。礁溪鄉公所今天與縣議員...

蘇花改蘇澳至和仁段刨鋪路面 8日至10日分段施工須改道

公路總局將於8日起一連三天，在台9線蘇花改蘇澳至花蓮和仁路段，分時段施工刨鋪路面，今天公布管制時段和路段，提醒用路人屆時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦