惡火奪命代價沉重 礁溪窄巷 畫紅線設消防栓

宜蘭礁溪鄉興農路1巷火災上月底奪走2條生命，住戶抗議道路狹小、車輛亂停影響消防車救災。礁溪鄉公所等昨天會勘，將改畫紅線，設置消防栓、拓寬路面。住戶感嘆代價太沉重。

縣府交通處表示，縣內狹小巷弄不少，若有相同狀況，可能導致救災延誤，已請各公所清查。礁溪鄉公所工務課表示，將於下周一前簽公文，優先處理。

上月24日下午，礁溪鄉興農路1巷發生火災，83歲林姓老婦與她58歲的兒子逃生不及死亡。當地住戶表示，聯外道路只有興農路1巷，路面狹小又畫白線，許多車輛停放，發生火警時消防車根本進不去，之前多次反映都不了了之。

居民說，當地在日治時期有3條聯外道路，鐵路電氣化封閉2條，只剩1條，之前發生過5次火災，住戶只能自己提水救火；如今畫紅線，卻是2條人命與1個破碎的家庭換來，代價太重。

礁溪鄉公所昨會勘。縣議員林聰池說，現在要亡羊補牢，除改畫紅線，應動用特別預算優先設消防栓與拓寬路面，避免憾事再發生。在場會勘單位和民眾都同意。

消防局礁溪分隊指出，縣內狹小巷道不僅一處，一般救災遇到類似情況，會讓小車先進入，從消防栓接水管增強水量，興農路1巷沒消防栓才造成水力不足，除增設消防栓，也分發住警器宣導安裝，盼民眾提前逃生。