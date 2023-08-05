乘客印象是「吐」 台汽大武站將拆除重建

國光客運年底全面退出台東縣，台東大武線也將走入歷史，許多民眾每次從高雄停靠大武休息站，多半只有「吐」的感受。鄉公所表示，台汽大武站是超過50年老舊建物，且廢站超過20年，經專家鑑定已不堪使用，經綜合考量決定拆除重建，預計最快年底前拆除。

台汽大武站建於1969年，早年是台汽客運台東往返高雄中途必停靠的休息車站，在南迴鐵路未通車前，車站周遭相當繁榮，與屏東楓港站共同被稱為「南迴小台北站」，不過，自1991年南迴鐵路通車後，台汽大武車站因營運成本考量，1998年正式廢站。

2006年國光客運正式將大武站播交台東縣政府，並由大武鄉公所接收管理迄今，近10年歷經多次整建活化，也因車站建物已不堪使用，鄉公所決定參照「耐震能力詳細評估成果報告書」結論，認為拆除重建較符合經濟效益方法，儘管4、5、6年級民眾聽聞覺得可惜，但對重建也樂觀其成。

「車站拆除很可惜，但也要面對現實」大武張姓鄉民說，既然舊建物無法使用，重建也是好方法，總不能一直閒置，很期待重建後的車站，或許能創造新的產業發展結果。

吳姓民眾回憶說，每次從高雄停靠大武休息只有「吐」的感覺，從台東搭車去高雄，停靠大武休息10分鐘時，都會到一旁麵攤喝一杯，讓自己先暈睡過去，醒來時就到高雄。

鄉公所表示，未來車站建築體拆除後，會採納各方意見，目前新建築暫規畫以台汽客運巴士造型為意象設計，至於何時動工，還需待計畫核定後再進行後續作業。