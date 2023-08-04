聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆八斗子漁港颱風過後現油汙 疑中油廢油槽採樣釐清
卡努颱風侵襲後，基隆區漁會今天上午發現八斗子漁港海面出現大片油汙汙染，市府等相關單位上午到場了解，懷疑是中油廢油槽的廢油流出，但中油表示，廢油槽已清空，不一定是中油的，中油先行清除油汙。
漁民說，因為颱風遠離，今天上午到八斗子漁港檢查漁船，發現岸邊海面上很多油汙，範圍很大，基隆區漁會獲報通知市政府、中油基隆營業處緊急應變。
基隆區漁會總幹事陳文欽表示，因為昨天是大潮，研判颱風海浪大，海水高過中油的汙油過濾池，雖然已經沒有油，但箱涵、池壁、管線可能仍有油汙，才會隨著海浪漏油出來。
但中油基隆營業處人員指出，廢油槽早已經清空，並沒有儲油，漏油的原因還要了解，已採樣釐清，但先清除油汙。
市府說，是否中油廢油槽的油，還是有人趁颱風夜偷倒油汙，或漁船的油導致，目前正在釐清中，但中油已先清除油汙避免汙染擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言