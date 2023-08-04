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基隆八斗子漁港颱風過後現油汙 疑中油廢油槽採樣釐清

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆八斗子漁港颱風過後大片油汙，疑中油廢油槽流出，採樣釐清。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港颱風過後大片油汙，疑中油廢油槽流出，採樣釐清。記者游明煌／攝影

卡努颱風侵襲後，基隆區漁會今天上午發現八斗子漁港海面出現大片油汙汙染，市府等相關單位上午到場了解，懷疑是中油廢油槽的廢油流出，但中油表示，廢油槽已清空，不一定是中油的，中油先行清除油汙。

漁民說，因為颱風遠離，今天上午到八斗子漁港檢查漁船，發現岸邊海面上很多油汙，範圍很大，基隆區漁會獲報通知市政府、中油基隆營業處緊急應變。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，因為昨天是大潮，研判颱風海浪大，海水高過中油的汙油過濾池，雖然已經沒有油，但箱涵、池壁、管線可能仍有油汙，才會隨著海浪漏油出來。

但中油基隆營業處人員指出，廢油槽早已經清空，並沒有儲油，漏油的原因還要了解，已採樣釐清，但先清除油汙。

市府說，是否中油廢油槽的油，還是有人趁颱風夜偷倒油汙，或漁船的油導致，目前正在釐清中，但中油已先清除油汙避免汙染擴大。

基隆八斗子漁港颱風過後大片油汙，疑中油廢油槽流出，採樣釐清。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港颱風過後大片油汙，疑中油廢油槽流出，採樣釐清。記者游明煌／攝影

中油 卡努颱風 漏油

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