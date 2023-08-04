基隆八斗子漁港颱風過後現油汙 疑中油廢油槽採樣釐清

卡努颱風侵襲後，基隆區漁會今天上午發現八斗子漁港海面出現大片油汙汙染，市府等相關單位上午到場了解，懷疑是中油廢油槽的廢油流出，但中油表示，廢油槽已清空，不一定是中油的，中油先行清除油汙。

漁民說，因為颱風遠離，今天上午到八斗子漁港檢查漁船，發現岸邊海面上很多油汙，範圍很大，基隆區漁會獲報通知市政府、中油基隆營業處緊急應變。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，因為昨天是大潮，研判颱風海浪大，海水高過中油的汙油過濾池，雖然已經沒有油，但箱涵、池壁、管線可能仍有油汙，才會隨著海浪漏油出來。

但中油基隆營業處人員指出，廢油槽早已經清空，並沒有儲油，漏油的原因還要了解，已採樣釐清，但先清除油汙。