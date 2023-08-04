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花蓮溪床、海岸地區漂流木 即日起開放撿拾

中央社／ 花蓮縣4日電

颱風杜蘇芮為花蓮帶來豪大雨，有林木倒伏被沖刷至河床、出海口形成漂流木，即日起開放居住或設籍花蓮的居民在指定區域撿拾，若撿有註記的漂流木，須主動通報，避免觸法。

花蓮縣府公告，即日起開放縣內漂流木撿拾，區域包含和平溪以南至和仁卡南橋（不含和平工業區專用港）、崇德隧道口至奇萊鼻海岸景觀區（不含花蓮港）、美崙溪出海口至台東縣界海灘、縣管河川及石梯漁港等處。

花蓮縣府指出，撿拾漂流木時不可裁切，若撿到國有、公有、私有註記的漂流木，需通報農業部林業及自然環保署花蓮分署或花蓮縣府保管。

農業部林業及自然環保署花蓮分署轄下新城、南華、萬榮、玉里工作站已設置檢查站，若撿拾漂流木僅自用，可直接攜回不用登記；若有營利販售需求，需依循台灣林業品生產追溯管理作業規範，申請登錄台灣林產品生產追溯系統，取得條碼後才可販售。

花蓮縣府指出，民眾若要撿拾縣管河川的漂流木，須事先向縣府建設處水利科提出申請，撿拾過程禁止使用機具搬運野溪、河川區域內漂流木，若有挖掘、埋填或變更河川流域型態等行為，將依水利法處新台幣2500元至50萬元以下罰鍰。

花蓮縣府提醒，民眾前往指定區域撿拾漂流木，需隨身攜帶身分證，開放時間至中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨警報，務必注意氣象資訊及自身安全。

花蓮 漂流木 農業部 颱風

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